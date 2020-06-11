Гендиректор «Зенита» – о выведении VIP-ложи из лимита посещаемости трибун: «Положительное решение. У нас это около тысячи болельщиков»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддержал решение РФС вывести VIP-ложи из 10-процентного лимита заполняемости стадионов.

«Решение исполкома РФС – это положительный фактор. У нас это около тысячи болельщиков. Такое решение позволит нам урегулировать вопросы использования лож во время доигрывания чемпионата.

Что касается матча с «Крыльями Советов», то мы отталкиваемся от заявления губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который сказал, что на игре будет шесть тысяч зрителей. Мы уже произвели предварительное зонирование арены, проводим внутренние учения, готовимся к первому домашнему матчу», – рассказал Медведев.

РФС и Роспотребнадзор разрешили проводить матчи РПЛ со зрителями, при условии заполняемости трибун не более чем 10% от общей вместимости. «Зенит» проведет свой первый после паузы домашний матч 26 июня с «Крыльями Советов».