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    Гендиректор «Зенита» – о выведении VIP-ложи из лимита посещаемости трибун: «Положительное решение. У нас это около тысячи болельщиков»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддержал решение РФС вывести VIP-ложи из 10-процентного лимита заполняемости стадионов.

    «Решение исполкома РФС – это положительный фактор. У нас это около тысячи болельщиков. Такое решение позволит нам урегулировать вопросы использования лож во время доигрывания чемпионата.

    Что касается матча с «Крыльями Советов», то мы отталкиваемся от заявления губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который сказал, что на игре будет шесть тысяч зрителей. Мы уже произвели предварительное зонирование арены, проводим внутренние учения, готовимся к первому домашнему матчу», – рассказал Медведев.

    РФС и Роспотребнадзор разрешили проводить матчи РПЛ со зрителями, при условии заполняемости трибун не более чем 10% от общей вместимости. «Зенит» проведет свой первый после паузы домашний матч 26 июня с «Крыльями Советов».

    • РПЛ возобновится 19 июня. В турнире осталось сыграть восемь туров.
    • Питерцы лидируют в чемпионате с 9-очковым отрывом.

    Источник: «Р-Спорт»

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