Официально: московское «Динамо» – чемпион молодeжного первенства России

Эх-х,товарищи ,болелы Динамо со стажем в 60 лет,хоть какой то бальзам нам на душу !
Как ни ни крути ,но эти пацаны не легионеры ,это своя родная поросль ! Светлое будущее РОСФУТБОЛА! Ура! .....сердце поет.....
На общем собрании клубов РПЛ было принято решение досрочно завершить молодeжное первенство России.
Победителем турнира признали московское «Динамо», набравшее 47 очков в 22 турах.
«На Общем собрании подвели итоги Молодeжного первенства, которое не будет доиграно: победителем Молодeжного первенства сезона 2019/20 признано московское «Динамо». Это решение должно быть утверждено на Исполкоме РФС», – говорится в пресс-релизе РПЛ.
- Ранее также завершили досрочно розыгрыши ФНЛ и ПФЛ.
- Премьер-лигу и Кубок России решили доиграть в период с 19 июня по 25 июля.