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    Официально: московское «Динамо» – чемпион молодeжного первенства России

    На общем собрании клубов РПЛ было принято решение досрочно завершить молодeжное первенство России.

    Победителем турнира признали московское «Динамо», набравшее 47 очков в 22 турах.

    «На Общем собрании подвели итоги Молодeжного первенства, которое не будет доиграно: победителем Молодeжного первенства сезона 2019/20 признано московское «Динамо». Это решение должно быть утверждено на Исполкоме РФС», – говорится в пресс-релизе РПЛ.

    • Ранее также завершили досрочно розыгрыши ФНЛ и ПФЛ.
    • Премьер-лигу и Кубок России решили доиграть в период с 19 июня по 25 июля.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8178

      alex1951 49 минут назад

      Эх-х,товарищи ,болелы Динамо со стажем в 60 лет,хоть какой то бальзам нам на душу !
      Как ни ни крути ,но эти пацаны не легионеры ,это своя родная поросль ! Светлое будущее РОСФУТБОЛА! Ура! .....сердце поет.....

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