Официально: московское «Динамо» – чемпион молодeжного первенства России

На общем собрании клубов РПЛ было принято решение досрочно завершить молодeжное первенство России.

Победителем турнира признали московское «Динамо», набравшее 47 очков в 22 турах.

«На Общем собрании подвели итоги Молодeжного первенства, которое не будет доиграно: победителем Молодeжного первенства сезона 2019/20 признано московское «Динамо». Это решение должно быть утверждено на Исполкоме РФС», – говорится в пресс-релизе РПЛ.