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  • Официально: московское «Динамо» – чемпион молодeжного первенства России

Официально: московское «Динамо» – чемпион молодeжного первенства России

5 июня 2020, 17:55
5

На общем собрании клубов РПЛ было принято решение досрочно завершить молодeжное первенство России.

Победителем турнира признали московское «Динамо», набравшее 47 очков в 22 турах.

«На Общем собрании подвели итоги Молодeжного первенства, которое не будет доиграно: победителем Молодeжного первенства сезона 2019/20 признано московское «Динамо». Это решение должно быть утверждено на Исполкоме РФС», – говорится в пресс-релизе РПЛ.

  • Ранее также завершили досрочно розыгрыши ФНЛ и ПФЛ.
  • Премьер-лигу и Кубок России решили доиграть в период с 19 июня по 25 июля.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Молодежное первенство Динамо
Комментарии (5)
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alex1951
1591370953
Эх-х,товарищи ,болелы Динамо со стажем в 60 лет,хоть какой то бальзам нам на душу ! Как ни ни крути ,но эти пацаны не легионеры ,это своя родная поросль ! Светлое будущее РОСФУТБОЛА! Ура! .....сердце поет.....
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GreyDM
1591375177
не растерять-бы их! сейчас молодёжка не слабее той, что была во времена кокоши,смолова итд
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