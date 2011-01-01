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    ESPN: «Барселона» не получит дополнительных средств на летние трансферы

    «Барселона» не получит денег на усиление этим летом.

    С 2015 года президент клуба Жозеп Бартомеу выделял от 60 до 75 миллионов евро на переходы в дополнение к прибыли, полученной от продаж игроков.

    В 2020 году у «Барселоны» не будет дополнительной помощи из-за финансовых потерь от пандемии коронавируса.

    Испанский клуб надеется подписать игроков с помощью обменов, свободных агентов, а также на деньги, вырученные от продаж игроков из нынешнего состава.

    • В мае ESPN сообщал, что потери «Барселоны» колеблются между 120 и 140 миллионами евро.

    Источник: ESPN

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