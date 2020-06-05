ESPN: «Барселона» не получит дополнительных средств на летние трансферы

«Барселона» не получит денег на усиление этим летом.

С 2015 года президент клуба Жозеп Бартомеу выделял от 60 до 75 миллионов евро на переходы в дополнение к прибыли, полученной от продаж игроков.

В 2020 году у «Барселоны» не будет дополнительной помощи из-за финансовых потерь от пандемии коронавируса.

Испанский клуб надеется подписать игроков с помощью обменов, свободных агентов, а также на деньги, вырученные от продаж игроков из нынешнего состава.