Буланова, Корнелюк выступят в онлайн-марафоне, посвященном 95-летию «Зенита»

«Зенит» 25 мая проведет онлайн-марафон, посвященный 95-летию клуба. На нем, в частности, выступит бывшая жена главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова Татьяна Буланова.

«Друзья, 25 мая в 15:00 на официальном сайте и в социальных сетях сине-бело-голубых начнется беспрецедентный шестичасовой марафон, посвященный 95-летию футбольного клуба «Зенит»!

В программе марафона, который пройдет в прямом эфире, — поздравления от звездных болельщиков «Зенита», масштабный концерт с участием девяти групп и исполнителей, уникальные исторические материалы и сюрпризы от клуба, а также прямые включения с Сергеем Семаком, игроками основного состава и легендами разных лет.

В рамках концертной части специально для болельщиков выступят: Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк, Биртман», – информирует пресс-служба зенитовцев.

«Зенит» в 2008 году брал Кубок УЕФА.

Сейчас команда с отрывом лидирует в РПЛ.

Сезон чемпионата России планируют возобновить 21 июня.