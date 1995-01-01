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    Буланова, Корнелюк выступят в онлайн-марафоне, посвященном 95-летию «Зенита»

    «Зенит» 25 мая проведет онлайн-марафон, посвященный 95-летию клуба. На нем, в частности, выступит бывшая жена главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова Татьяна Буланова.

    «Друзья, 25 мая в 15:00 на официальном сайте и в социальных сетях сине-бело-голубых начнется беспрецедентный шестичасовой марафон, посвященный 95-летию футбольного клуба «Зенит»!

    В программе марафона, который пройдет в прямом эфире, — поздравления от звездных болельщиков «Зенита», масштабный концерт с участием девяти групп и исполнителей, уникальные исторические материалы и сюрпризы от клуба, а также прямые включения с Сергеем Семаком, игроками основного состава и легендами разных лет.

    В рамках концертной части специально для болельщиков выступят: Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк, Биртман», – информирует пресс-служба зенитовцев.

    • «Зенит» в 2008 году брал Кубок УЕФА.
    • Сейчас команда с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Сезон чемпионата России планируют возобновить 21 июня.

    text

    Публикация от text (@zenit_spb) 22 Май 2020 в 12:03 PDT

    Источник: инстаграм «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3105

      Борат 21 минуту назад

      а у спартачей только трубач и борька моисеев !
      гыгы

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