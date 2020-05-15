Главные новости дня. РФС решил возобновить РПЛ и Кубок России в июне, Неймар может перейти в «Ювентус»

Ковач: «Дзюба якобы взял деньги у Быстрова? В «Спартаке» обсуждали эту тему, ситуация была тяжелая. Было жалко, что Артем после этого ушел».

Журналист Скира: «Бавария» отказалась выкупать Перишича у «Интера» за 20 миллионов.

Месси: «Много раз говорил, что Лаутаро – нападающий без слабых мест»

«Ювентус» хочет подписать Неймара и готов включить в сделку Дибалу.

Официально: РПЛ возобновится 21 июня. ФНЛ и ПФЛ досрочно завершены.

Кубок России будет доигран. Возобновление турнира – 24 июня.

Федун: «Боюсь, что чемпионат России снова прервется».

«Вы оскорбили нашу живую Легенду. Мы выражаем презрение». Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба.