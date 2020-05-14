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    Месси: «Много раз говорил, что Лаутаро – нападающий без слабых мест»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что был бы рад видеть в составе каталонцев форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

    «Признаюсь, я не знаю точно не уверен, ведутся ли переговоры. Я много раз говорил, что Лаутаро – нападающий без слабых мест. Он мощный, много забивает и обладает эффективным дриблингом.

    Посмотрим, что будет дальше», – заявил капитан «Барселоны».

    • Также в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед».
    • Сам Мартинес хочет перейти в «Барселону».
    • В активе 22-летнего Лаутаро в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.

    Источник: Mundo Deportivo

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