Месси: «Много раз говорил, что Лаутаро – нападающий без слабых мест»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что был бы рад видеть в составе каталонцев форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

«Признаюсь, я не знаю точно не уверен, ведутся ли переговоры. Я много раз говорил, что Лаутаро – нападающий без слабых мест. Он мощный, много забивает и обладает эффективным дриблингом.

Посмотрим, что будет дальше», – заявил капитан «Барселоны».