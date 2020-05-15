Месси: «Много раз говорил, что Лаутаро – нападающий без слабых мест»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что был бы рад видеть в составе каталонцев форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
«Признаюсь, я не знаю точно не уверен, ведутся ли переговоры. Я много раз говорил, что Лаутаро – нападающий без слабых мест. Он мощный, много забивает и обладает эффективным дриблингом.
Посмотрим, что будет дальше», – заявил капитан «Барселоны».
- Также в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед».
- Сам Мартинес хочет перейти в «Барселону».
- В активе 22-летнего Лаутаро в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.
Источник: Mundo Deportivo