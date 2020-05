Рабьо вернулся в Турин

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо прилетел в Турин, об этом сообщает корреспондент Goal.com Ромео Агрести.

Ранее француз отказывался возвращаться в расположение клуба якобы в знак протеста против сокращения зарплаты.

Ecco #Rabiot, appena arrivato a Torino // Here is Rabiot just arrived in Turin @GoalItalia pic.twitter.com/pDrj1q7kds