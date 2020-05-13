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    Рабьо вернулся в Турин

    Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо прилетел в Турин, об этом сообщает корреспондент Goal.com Ромео Агрести.

    Ранее француз отказывался возвращаться в расположение клуба якобы в знак протеста против сокращения зарплаты.

    • 25-летний хавбек присоединился к «Ювентусу» прошлым летом на правах свободного агента.
    • В дебютном сезоне игрок провел 24 матча, результативными действиями не отличался.
    • Рыночная стоимость Рабьо – 25,5 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Ромео Агрести

    Корреспондент Goal.com, специализируется на инсайдах про "Ювентус"

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