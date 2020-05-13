Рабьо вернулся в Турин

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо прилетел в Турин, об этом сообщает корреспондент Goal.com Ромео Агрести.
Ранее француз отказывался возвращаться в расположение клуба якобы в знак протеста против сокращения зарплаты.
- 25-летний хавбек присоединился к «Ювентусу» прошлым летом на правах свободного агента.
- В дебютном сезоне игрок провел 24 матча, результативными действиями не отличался.
- Рыночная стоимость Рабьо – 25,5 миллиона евро.
Ecco #Rabiot, appena arrivato a Torino // Here is Rabiot just arrived in Turin @GoalItalia pic.twitter.com/pDrj1q7kds— Romeo Agresti (@romeoagresti) May 13, 2020