Рабьо вернулся в Турин

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо прилетел в Турин, об этом сообщает корреспондент Goal.com Ромео Агрести.

Ранее француз отказывался возвращаться в расположение клуба якобы в знак протеста против сокращения зарплаты.

25-летний хавбек присоединился к «Ювентусу» прошлым летом на правах свободного агента.

В дебютном сезоне игрок провел 24 матча, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость Рабьо – 25,5 миллиона евро.