Рабьо вернулся в Турин

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо прилетел в Турин, об этом сообщает корреспондент Goal.com Ромео Агрести.
Ранее француз отказывался возвращаться в расположение клуба якобы в знак протеста против сокращения зарплаты.
- 25-летний хавбек присоединился к «Ювентусу» прошлым летом на правах свободного агента.
- В дебютном сезоне игрок провел 24 матча, результативными действиями не отличался.
- Рыночная стоимость Рабьо – 25,5 миллиона евро.
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Источник: Твиттер Ромео Агрести
Корреспондент Goal.com, специализируется на инсайдах про "Ювентус"