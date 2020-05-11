Главные новости дня. Решение о возобновлении РПЛ примут до 27 мая, умер 19-летний игрок «Аталанты» Ринальди

Гендиректор «Зенита» Медведев: «27 мая – крайняя дата для решения о продолжении или остановке РПЛ»

«Сельта» Смолова возобновила тренировки на клубной базе

AS: «Реал» сократит зарплатную ведомость на 30 процентов. Больше всех потеряют Бэйл и Рамос

Baza: у сотрудницы РФС Юмашевой украли деньги и драгоценности на 50 миллионов рублей

Владельцы «Манчестер Сити» купили девятый футбольный клуб – «Ломмел»

19-летний игрок «Аталанты» Ринальди умер из-за аневризмы мозга

УЕФА сократит или отменит квалификацию еврокубков на следующий сезон

The Sun: премьер-министр Джонсон одобрил возобновление АПЛ с 1 июня

Kurir: Йович травмировался после падения с дома в Белграде

Депай может перейти в «Барселону»