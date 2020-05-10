«Рома» может обменять Клюйверта на Кена

«Рома» изучает два варианта подписания нападающего «Эвертона» Мойзе Кена, сообщает Calciomercato.
По информации источника, римский клуб готов взять 20-летнего футболиста в аренду на два года или обменять на Джастина Клюйверта.
- Кен перешел в «Эвертон» прошлым летом за 27,5 миллиона евро, забил один гол в 26 матчах.
- Клюйверт стал игроком «Ромы» в 2018 году за 17,25 миллиона евро, провел 62 игры и отличился девять раз.
- Рыночная стоимость итальянца – 25 миллионов евро, а голландца – 22,5 миллиона.
Источник: Calciomercato