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    «Рома» может обменять Клюйверта на Кена

    «Рома» изучает два варианта подписания нападающего «Эвертона» Мойзе Кена, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, римский клуб готов взять 20-летнего футболиста в аренду на два года или обменять на Джастина Клюйверта.

    • Кен перешел в «Эвертон» прошлым летом за 27,5 миллиона евро, забил один гол в 26 матчах.
    • Клюйверт стал игроком «Ромы» в 2018 году за 17,25 миллиона евро, провел 62 игры и отличился девять раз.
    • Рыночная стоимость итальянца – 25 миллионов евро, а голландца – 22,5 миллиона.

    Источник: Calciomercato

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