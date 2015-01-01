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    Директор «Чертаново» Ларин: «Мы круче «Атлетика»

    Николай Ларин, директор «Чертаново», обратил внимание, что в команде выступают только собственные воспитанники. В этом плане, по мнению функционера, московский клуб-академия лучше «Атлетика»

    «Мы круче, чем «Атлетик». «Атлетик» – это бабушка может родиться в Басконии, а игрок родиться в Уругвае, и он все равно может играть за команду. В плане идеологии мы круче», – сказал Ларин в беседе с комментатором Михаилом Поленовым.

    • «Чертаново» только ввиду дополнительных показателей не идет в ФНЛ в зоне выхода в РПЛ.
    • Школа основана в 1976 году.
    • «Атлетик» ни разу не вылетал из высшего дивизиона чемпионата Испании.

    Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля

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