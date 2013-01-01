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    «Чемпионат»: на собрании ФНЛ отказались рассматривать вариант с проведением мини-турнира за выход в РПЛ

    Предложение «Торпедо» организовать мини-турнир среди пяти клубов ФНЛ за выход в высший дивизион было отклонено.

    По информации «Чемпионата», москвичи настаивали на проведении соревнования с их участием, а также «Ротора», «Химок», «Чертаново» и «Нефтехимика».

    Сообщается, что лига отказалась рассматривать этот вариант, ссылаясь на отсутствие полномочий создавать новые турниры.

    • «Торпедо» отстает от второго места, дающего путевку в РПЛ, на одно очко.
    • Если текущие результаты ФНЛ признают окончательными, то в высший дивизион выйдут «Ротор» и «Химки».

    Источник: «Чемпионат»

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