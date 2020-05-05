«Чемпионат»: на собрании ФНЛ отказались рассматривать вариант с проведением мини-турнира за выход в РПЛ

Предложение «Торпедо» организовать мини-турнир среди пяти клубов ФНЛ за выход в высший дивизион было отклонено.

По информации «Чемпионата», москвичи настаивали на проведении соревнования с их участием, а также «Ротора», «Химок», «Чертаново» и «Нефтехимика».

Сообщается, что лига отказалась рассматривать этот вариант, ссылаясь на отсутствие полномочий создавать новые турниры.