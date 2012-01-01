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    Гаврилов: «В «Динамо» игроки проходили тест на совместимость. В «Спартаке» теста не было, а совместимость – была»

    Бывший полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов рассказал, как в советские годы подбирало игроков «Динамо». Им приходилось проходить тест на совместимость.

    «Такого склада футболисты, как мы с Федором Черенковым, быстро привыкают друг к другу. У нас игровое мышление одинаковое. Можешь закрыть глаза, не видишь его — но интуитивно чувствуешь, где он находится. У меня в играх бывали моменты, когда принимаю мяч, разворачиваюсь в другую сторону от него, Черенков — у меня за спиной. Я должен быстро принять решение, не потерять момент — и делаю пас будто наобум. А потом поворачиваюсь и понимаю, что все было правильно. Федор верно понял мою мысль!

    Помню, когда-то в «Динамо» мы проходили тест на совместимость. Стояло два прибора, я сидел в одной комнате, мой партнер по команде — в другой. Тест был трудный, практически никто не справился. В «Спартаке» тестов не было, а совместимость — была», – сказал Гаврилов «Спорт-Экспрессу».

    • Больше всего матчей в карьере Гаврилов провел за «Спартак» (1977-1985 годы).
    • Игрок дважды брал чемпионат СССР.
    • За сборную СССР Гаврилов провел 46 матчей и забил десять голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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