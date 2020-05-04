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  • Гаврилов: «В «Динамо» игроки проходили тест на совместимость. В «Спартаке» теста не было, а совместимость – была»

Гаврилов: «В «Динамо» игроки проходили тест на совместимость. В «Спартаке» теста не было, а совместимость – была»

4 мая 2020, 16:13
5

Бывший полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов рассказал, как в советские годы подбирало игроков «Динамо». Им приходилось проходить тест на совместимость.

«Такого склада футболисты, как мы с Федором Черенковым, быстро привыкают друг к другу. У нас игровое мышление одинаковое. Можешь закрыть глаза, не видишь его — но интуитивно чувствуешь, где он находится. У меня в играх бывали моменты, когда принимаю мяч, разворачиваюсь в другую сторону от него, Черенков — у меня за спиной. Я должен быстро принять решение, не потерять момент — и делаю пас будто наобум. А потом поворачиваюсь и понимаю, что все было правильно. Федор верно понял мою мысль!

Помню, когда-то в «Динамо» мы проходили тест на совместимость. Стояло два прибора, я сидел в одной комнате, мой партнер по команде — в другой. Тест был трудный, практически никто не справился. В «Спартаке» тестов не было, а совместимость — была», – сказал Гаврилов «Спорт-Экспрессу».

  • Больше всего матчей в карьере Гаврилов провел за «Спартак» (1977-1985 годы).
  • Игрок дважды брал чемпионат СССР.
  • За сборную СССР Гаврилов провел 46 матчей и забил десять голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1588599661
Смотрю я на нынешний состав Спартака, на этого прыгающего тренера и так называемого владельца клуба и думаю: какая тут нахер совместимость....
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Бухбух
1588602032
Щас в российском футболе совместимостью и не пахнет.
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Armani nn
1588604493
Щас совместимость только в зп игроков.Совместил зп и игрока,он твой,не совместил,он поищет других совмещателей
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vka1970
1588607743
Совместимость осталась только в былых заслугах и в звенящих и надутых карманах.В остальном как у Крылова.Лебедь, рак и щука.
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