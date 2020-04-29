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    «Помощи Божией и Ангела Хранителя». Черышев поучаствовал в религиозном челлендже

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поучаствовал в интернет-челлендже на тему религии. Его суть изложил сам футболист.

    «Принимаю челлендж #большечемфото от Юрия Роденкова. Задача этого челленджа — побудить человека к чтению Священного писания и, самое главное, размышлению над прочитанным. Для участия необходимо выбрать самую любимую цитату из книг Евангелия или Ветхого Завета и, наложив еe на фото, выложить в своих социальных сетях с хештегом #большечемфото. Помощи Божией и Ангела Хранителя. С Богом», – написал игрок в инстаграме.

    • После своих голов Черышев благодарит бога – поднимает руки вверх.
    • Примера сейчас приостановлена из-за пандемии коронавируса.
    • «Валенсия» в таблице идет седьмой.

    text

    Публикация от text (@cheryshev90) 29 Апр 2020 в 9:41 PDT

    Источник: инстаграм Дениса Черышева

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    29.04.2020 22:42
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