«Помощи Божией и Ангела Хранителя». Черышев поучаствовал в религиозном челлендже

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поучаствовал в интернет-челлендже на тему религии. Его суть изложил сам футболист.

«Принимаю челлендж #большечемфото от Юрия Роденкова. Задача этого челленджа — побудить человека к чтению Священного писания и, самое главное, размышлению над прочитанным. Для участия необходимо выбрать самую любимую цитату из книг Евангелия или Ветхого Завета и, наложив еe на фото, выложить в своих социальных сетях с хештегом #большечемфото. Помощи Божией и Ангела Хранителя. С Богом», – написал игрок в инстаграме.

После своих голов Черышев благодарит бога – поднимает руки вверх.

Примера сейчас приостановлена из-за пандемии коронавируса.

«Валенсия» в таблице идет седьмой.