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    Бабаев: «У нас нет даже мыслей об уходе Гончаренко. ЦСКА продлит с ним контракт»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг слухи об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера по окончании нынешнего сезона.

    – Не понимаю, зачем СМИ тиражируют непроверенную информацию?! Это некорректно! Зачем нагнетать ситуацию?

    – Информация об уходе Гончаренко не соответствует действительности?

    – Да, не соответствует. Это официальная позиция клуба. У нас нет никаких даже мыслей в эту сторону...

    – Контракт с Гончаренко будет продлен?

    – Ну конечно. Просто в силу всем известных обстоятельств это физически будет сделать невозможно. Когда вернется команда, когда вернется Виктор Михайлович, мы все обсудим. Не понимаю почему на пустом месте возникают досужие разговоры и слухи?

    – Кредит доверия к Гончаренко сохраняется?

    – Кредит доверия – избитая фраза. Просто есть работа, есть понимание общей ситуации, целей. Конечно, все мы хотим – Виктор Михайлович в первую очередь, руководство клуба, команда – занимать место выше того, на котором мы сейчас идем. Но на контракт это никак не влияет. Мы договаривались. Есть понимание, что нужно доделать работу, а потому уже делать выводы.

    • Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года.
    • В текущем сезоне команда по итогам 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Из Кубка России и Лиги Европы москвичи уже вылетели.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +562

      кто там 48 секунд назад

      Найти того кто будет молчать и тренировать этот дет сад очень сложно.
      А такое пофигистичный настрой учитывая позорные вылиты из ЛЕ и кубка и то что ЦСКА идёт 5м.. это показывает амбиции рук-во команды, точнее их отсутствие.

      0
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      Рейтинг: +16394

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Правильно, не берите пример с Локомотива.

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