Бабаев: «У нас нет даже мыслей об уходе Гончаренко. ЦСКА продлит с ним контракт»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг слухи об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера по окончании нынешнего сезона.

– Не понимаю, зачем СМИ тиражируют непроверенную информацию?! Это некорректно! Зачем нагнетать ситуацию?

– Информация об уходе Гончаренко не соответствует действительности?

– Да, не соответствует. Это официальная позиция клуба. У нас нет никаких даже мыслей в эту сторону...

– Контракт с Гончаренко будет продлен?

– Ну конечно. Просто в силу всем известных обстоятельств это физически будет сделать невозможно. Когда вернется команда, когда вернется Виктор Михайлович, мы все обсудим. Не понимаю почему на пустом месте возникают досужие разговоры и слухи?

– Кредит доверия к Гончаренко сохраняется?

– Кредит доверия – избитая фраза. Просто есть работа, есть понимание общей ситуации, целей. Конечно, все мы хотим – Виктор Михайлович в первую очередь, руководство клуба, команда – занимать место выше того, на котором мы сейчас идем. Но на контракт это никак не влияет. Мы договаривались. Есть понимание, что нужно доделать работу, а потому уже делать выводы.