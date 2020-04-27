Бабаев: «У нас нет даже мыслей об уходе Гончаренко. ЦСКА продлит с ним контракт»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг слухи об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера по окончании нынешнего сезона.
– Не понимаю, зачем СМИ тиражируют непроверенную информацию?! Это некорректно! Зачем нагнетать ситуацию?
– Информация об уходе Гончаренко не соответствует действительности?
– Да, не соответствует. Это официальная позиция клуба. У нас нет никаких даже мыслей в эту сторону...
– Контракт с Гончаренко будет продлен?
– Ну конечно. Просто в силу всем известных обстоятельств это физически будет сделать невозможно. Когда вернется команда, когда вернется Виктор Михайлович, мы все обсудим. Не понимаю почему на пустом месте возникают досужие разговоры и слухи?
– Кредит доверия к Гончаренко сохраняется?
– Кредит доверия – избитая фраза. Просто есть работа, есть понимание общей ситуации, целей. Конечно, все мы хотим – Виктор Михайлович в первую очередь, руководство клуба, команда – занимать место выше того, на котором мы сейчас идем. Но на контракт это никак не влияет. Мы договаривались. Есть понимание, что нужно доделать работу, а потому уже делать выводы.
- Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года.
- В текущем сезоне команда по итогам 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
- Из Кубка России и Лиги Европы москвичи уже вылетели.