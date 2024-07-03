Агент Миранчука – о «Локомотиве: «Нормальные люди не понимают, во что превращают клуб»

Вадим Шпинев, агент экс-полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, оценил высказывание Юрия Нагорных.

Председатель совета директоров «Локо» заявил, что клуб не будет «источником обогащения».

«Нормальные люди не понимают, что происходит в «Локомотиве» и во что превращают клуб.

Не знаю, почему он так высказался, что его сподвигло, так сказать. Может, они обижены на себя.

Не понимаю, что им движет, какие у них ощущения, хотели или не хотели они сохранить Антона», – сказал Шпинев.

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