Агент Миранчука – о «Локомотиве: «Нормальные люди не понимают, во что превращают клуб»

Вадим Шпинев, агент экс-полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, оценил высказывание Юрия Нагорных.
Председатель совета директоров «Локо» заявил, что клуб не будет «источником обогащения».
«Нормальные люди не понимают, что происходит в «Локомотиве» и во что превращают клуб.
Не знаю, почему он так высказался, что его сподвигло, так сказать. Может, они обижены на себя.
Не понимаю, что им движет, какие у них ощущения, хотели или не хотели они сохранить Антона», – сказал Шпинев.
- В прошлом сезоне «Локо» финишировал на 4-м месте в РПЛ.
- Этим летом клуб уже покинули Антон Миранчук, Артем Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Даниил Худяков, Гилерме, Дмитрий Рыбчинский, Станислав Магкеев, Максим Глушенков и другие.
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Источник: «Спорт-Экспресс»