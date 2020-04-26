Вартапетов: «Играть в масках – полный абсурд. С паузами на их смену вообще теряется смысл футбола»

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал немецкую инициативу обязать футболистов играть в масках. Специалист считает это абсурдом.

«Эту идею можно охарактеризовать двумя словами – полный абсурд. Даже если я в своем пенсионерском темпе пробегу 15-20 минут в маске, то дальше просто не смогу шевелиться. А футболисты со спринтами, с ускорениями и 90 минут... А с паузами на смену масок вообще теряется смысл футбола», – сказал Вартапетов «Р-Спорт».