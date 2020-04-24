Футболистов Бундеслиги планируют обязать играть в масках и избегать контактов при праздновании голов

В распоряжение издания Spiegel оказался документ за авторством Министерства труда Германии, где изложены предписания для игроков Бундеслиги в случае возобновления сезона в условиях пандемии коронавируса. Там указано, что футболисты будут обязаны выступать в масках. Каждые 15 минут будет отводиться время для их замены.
Кроме того, арбитры, как сказано в документе, смогут наказывать футболистов за неигровые контакты. Например, при праздновании голов.
- Не исключено, что Бундеслига возобновится 9 мая, матчи будут проходить без зрителей.
- В турнире лидирует «Бавария».
- По всему миру из-за инфекции умерло более 184000 человек.
Источник: The Sun