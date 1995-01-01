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    Футболистов Бундеслиги планируют обязать играть в масках и избегать контактов при праздновании голов

    В распоряжение издания Spiegel оказался документ за авторством Министерства труда Германии, где изложены предписания для игроков Бундеслиги в случае возобновления сезона в условиях пандемии коронавируса. Там указано, что футболисты будут обязаны выступать в масках. Каждые 15 минут будет отводиться время для их замены.

    Кроме того, арбитры, как сказано в документе, смогут наказывать футболистов за неигровые контакты. Например, при праздновании голов.

    • Не исключено, что Бундеслига возобновится 9 мая, матчи будут проходить без зрителей.
    • В турнире лидирует «Бавария».
    • По всему миру из-за инфекции умерло более 184000 человек.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 19:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3644

      Alekxei Z. 3 минуты назад

      Станиславский заорал : НЕ ВЕРЮ !!!!!
      Не надо немцев за дураков держать !

      0
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      Рейтинг: +236

      Armani nn 1 час назад

      Бред.

      0
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