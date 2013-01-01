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    «Шахтер» не может договориться с игроками о понижении зарплаты из-за недовольства бразильцев

    В «Шахтере» ведутся переговоры о снижении зарплат игроков в условиях приостановки сезона. Как пишет источник, компромисса не получается найти из-за бразильцев.

    «Лидер УПЛ на финальной стадии переговоров с игроками, там тоже будут резать. Но ситуация сложнее, поскольку финансового единства в бразильских рядах не наметилось, есть недовольные», – информирует телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

    • В донецком клубе 12 бразильских игроков (не считая тех, у которых двойное гражданство).
    • Самый дорогой бразилец у «Шахтера» – Тете (20 лет, 15,5 миллиона евро).
    • Команду тренирует португалец Луиш Каштру.

    Источник: телеграм-канал «Динамо Киев Inside»

    На канале публикуется инсайдерская информация из киевского «Динамо». Аудитория - более 1,2 тысячи подписчиков.

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