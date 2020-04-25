«Шахтер» не может договориться с игроками о понижении зарплаты из-за недовольства бразильцев

В «Шахтере» ведутся переговоры о снижении зарплат игроков в условиях приостановки сезона. Как пишет источник, компромисса не получается найти из-за бразильцев.
«Лидер УПЛ на финальной стадии переговоров с игроками, там тоже будут резать. Но ситуация сложнее, поскольку финансового единства в бразильских рядах не наметилось, есть недовольные», – информирует телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
- В донецком клубе 12 бразильских игроков (не считая тех, у которых двойное гражданство).
- Самый дорогой бразилец у «Шахтера» – Тете (20 лет, 15,5 миллиона евро).
- Команду тренирует португалец Луиш Каштру.
Источник: телеграм-канал «Динамо Киев Inside»
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