«Шахтер» не может договориться с игроками о понижении зарплаты из-за недовольства бразильцев

В «Шахтере» ведутся переговоры о снижении зарплат игроков в условиях приостановки сезона. Как пишет источник, компромисса не получается найти из-за бразильцев.

«Лидер УПЛ на финальной стадии переговоров с игроками, там тоже будут резать. Но ситуация сложнее, поскольку финансового единства в бразильских рядах не наметилось, есть недовольные», – информирует телеграм-канал «Динамо Киев Inside».