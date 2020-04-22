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    Санчо может остаться в «Боруссии» еще на один сезон

    Будущее вингера Джейдона Санчо в дортмундской «Боруссии» остается неопределенным.

    Летом 20-летнего футболиста хотят купить «Манчестер Юнайтед» и «Челси», однако немецкий клуб требует за него 130 миллионов евро и не готов идти на уступки, несмотря на кризис.

    В связи с этим не исключено, что англичанин проведет в нынешней команде еще один сезон. По информации Forbes, «Боруссия» намерена продлить с игроком контракт с 2022 до 2023 года. Если Санчо согласится, то его зарплата вырастет с 6 до 10 миллионов евро.

    Дортмундцы считают, что их шансы сохранить флангового нападающего довольно высоки, поскольку клуб ему гарантирует участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Кроме того, у Джейдона сложилась продуктивная связка с Эрлингом Холандом, что также может повлиять на его решение.

    Источник: Forbes

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