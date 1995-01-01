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    Клубы Бундеслиги зарабатывали за один домашний матч 3-4 миллиона

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, сколько до коронавирусной паузы клубы Бундеслиги зарабатывали за один домашний матч. Сумма колебалась в пределах 3-4 миллионов евро.

    «Если без зрителей нельзя будет играть до следующего года, каждая команда потеряет по 40-50 миллионов евро. Эти деньги они, может быть, будут компенсировать отсутствием какого-то трансфера. Они деньги там все считают», – сказал Гурцкая.

    • Сезон Бундеслиги готовятся доигрывать без зрителей.
    • В Германии рассматривают вариант проведения игр без зрителей в течение полутора лет.
    • В «Байере» предложили перевести Бундеслигу на систему «весна-осень».

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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