Клубы Бундеслиги зарабатывали за один домашний матч 3-4 миллиона

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, сколько до коронавирусной паузы клубы Бундеслиги зарабатывали за один домашний матч. Сумма колебалась в пределах 3-4 миллионов евро.

«Если без зрителей нельзя будет играть до следующего года, каждая команда потеряет по 40-50 миллионов евро. Эти деньги они, может быть, будут компенсировать отсутствием какого-то трансфера. Они деньги там все считают», – сказал Гурцкая.