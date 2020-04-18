Де Брюйне: «Две недели моя семья болела. Не знаю, коронавирус это был или нет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не исключил, что он и его семья уже переболели коронавирусом.

По словам бельгийца, несмотря на симптомы, они не обращались за медицинской помощью.

«В течение двух недель моя семья болела, ситуация была нестабильной. Но теперь все здоровы. Не знаю, коронавирус это был или нет. Но сейчас уже все хорошо», – сказал футболист.