Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Мбаппе – лидер евросезона по максимальной скорости. Игроков РПЛ в топ-десять нет

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе лидирует в евросезоне по максимальной скорости рывка. В одном из матчей француз разогнался до 36 километров в час, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на французскую газету Le Fígaro. Топ-десять выглядит так.

    1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 36 км/ч.

    2. Иньяки Уильямс («Атлетик») — 35,7 км/ч.

    3. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») — 35,5 км/ч.

    4. Карим Беллараби («Байер») — 35,27 км/ч.

    5. Кайл Уокер («Манчестер Сити») — 35,21 км/ч.

    6. Лерой Сане («Манчестер Сити») — 35,04 км/ч.

    7. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 35 км/ч.

    8. Кингсли Коман («Бавария») — 35 км/ч.

    9. Альваро Одриосола («Бавария») — 34,99.

    10. Начо («Реал») — 34,62 км/ч.

    • Мбаппе – лучший бомбардир сезона Лиги 1 (18 голов).
    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в чемпионате Франции.
    • Лигу 1 намерены доиграть, несмотря на пандемию коронавируса.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:46
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +499

      SanInstructor 1 час назад

      да их и в тысяче нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2444

      Hektor 84 1 час назад

      Наших пешеходов там и не будет. Наши первые по спортивной ходьбе по полю.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76173
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru