Мбаппе – лидер евросезона по максимальной скорости. Игроков РПЛ в топ-десять нет

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе лидирует в евросезоне по максимальной скорости рывка. В одном из матчей француз разогнался до 36 километров в час, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на французскую газету Le Fígaro. Топ-десять выглядит так.

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 36 км/ч.

2. Иньяки Уильямс («Атлетик») — 35,7 км/ч.

3. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») — 35,5 км/ч.

4. Карим Беллараби («Байер») — 35,27 км/ч.

5. Кайл Уокер («Манчестер Сити») — 35,21 км/ч.

6. Лерой Сане («Манчестер Сити») — 35,04 км/ч.

7. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 35 км/ч.

8. Кингсли Коман («Бавария») — 35 км/ч.

9. Альваро Одриосола («Бавария») — 34,99.

10. Начо («Реал») — 34,62 км/ч.