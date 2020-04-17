Мбаппе – лидер евросезона по максимальной скорости. Игроков РПЛ в топ-десять нет

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе лидирует в евросезоне по максимальной скорости рывка. В одном из матчей француз разогнался до 36 километров в час, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на французскую газету Le Fígaro. Топ-десять выглядит так.
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 36 км/ч.
2. Иньяки Уильямс («Атлетик») — 35,7 км/ч.
3. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») — 35,5 км/ч.
4. Карим Беллараби («Байер») — 35,27 км/ч.
5. Кайл Уокер («Манчестер Сити») — 35,21 км/ч.
6. Лерой Сане («Манчестер Сити») — 35,04 км/ч.
7. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 35 км/ч.
8. Кингсли Коман («Бавария») — 35 км/ч.
9. Альваро Одриосола («Бавария») — 34,99.
10. Начо («Реал») — 34,62 км/ч.
- Мбаппе – лучший бомбардир сезона Лиги 1 (18 голов).
- «ПСЖ» с отрывом лидирует в чемпионате Франции.
- Лигу 1 намерены доиграть, несмотря на пандемию коронавируса.
Источник: «Матч ТВ»