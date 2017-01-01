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    Трамп: «Спортивные лиги будут начинать после пандемии без фанатов. Играть будут для телевидения»

    Президент США Дональд Трамп предупредил, что спортивные лиги – в частности, возможно, МЛС – будут возвращаться после пандемии коронавируса без фанатов на трибунах. Сколько продлятся ограничения, политик не уточнил.

    «Спортивные лиги будут начинать без зрителей, играть будут для телевидения. Потом фанаты будут возвращаться. Возможно, сначала они будут на дистанции, но потом заполним все арены. Мы вернем спорт в том виде, в каком он должен быть. Вернемся к норме», – уверен Трамп.

    • Ранее президент уже выражал желание вернуть фанатов на трибуны.
    • По всему миру от заболевания умерло более 140000 человек.
    • В текущем году в США пройдут президентские выборы.

    Источник: The Score

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