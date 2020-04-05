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  • «Хочу, чтобы фанаты вернулись на трибуны». Трамп обсудил с МЛС и другими североамериканскими лигами возобновление сезона

«Хочу, чтобы фанаты вернулись на трибуны». Трамп обсудил с МЛС и другими североамериканскими лигами возобновление сезона

5 апреля 2020, 13:48
4

Президент США Дональд Трамп в связи с пандемией коронавируса провел встречу с руководством североамериканских спортивных лиг – МЛС, НХЛ, НБА и других. Беседа прошла в формате видеоконференции.

«Хочу, чтобы болельщики вернулись на арены. И это случится, когда мы будем готовы. Настолько быстро, насколько это возможно. И болельщики хотят того же, они хотят смотреть баскетбол, бейсбол, футбол и хоккей», – цитирует Трампа Sportbox со ссылкой на Associated Press.

  • В США коронавирусной инфекцией заражены более 300 тысяч человек.
  • По всему миру от заболевания умерло более 64000 человек.
  • В текущем году в США пройдут президентские выборы.

Источник: Associated Press
США. МЛС
Комментарии (4)
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Cules2013
1586093553
ну посмотрим
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Maga Ingush
1586097099
Что только не делают ради власти, ща скажет ой я придумал вакцину, а вакцина уверен у них давно есть
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general.lizyukov
1586115955
бл..., у тебя в стране народу заболело больше чем в других странах, и это не предел, а ты о бабле тебе это припомнят на выборах
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Hektor 84
1586116957
Я не пойму что все так торопятся возобновить!!! Понятно что много бабла теряется. Но неужели они думают что эта зараза быстро отступит. Ведь прошло мало времени. И даже если в июне или июле возобновят не исключено что будут новые вспышки. Я не только об американцах, но вообще и о Европе и Китае. Все торопятся. По мне так всё обнулить. И отложить открытие нового сезона до сентября. А там видно будет.
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