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    «Хочу, чтобы фанаты вернулись на трибуны». Трамп обсудил с МЛС и другими североамериканскими лигами возобновление сезона

    Президент США Дональд Трамп в связи с пандемией коронавируса провел встречу с руководством североамериканских спортивных лиг – МЛС, НХЛ, НБА и других. Беседа прошла в формате видеоконференции.

    «Хочу, чтобы болельщики вернулись на арены. И это случится, когда мы будем готовы. Настолько быстро, насколько это возможно. И болельщики хотят того же, они хотят смотреть баскетбол, бейсбол, футбол и хоккей», – цитирует Трампа Sportbox со ссылкой на Associated Press.

    • В США коронавирусной инфекцией заражены более 300 тысяч человек.
    • По всему миру от заболевания умерло более 64000 человек.
    • В текущем году в США пройдут президентские выборы.

    Источник: Associated Press

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