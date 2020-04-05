«Хочу, чтобы фанаты вернулись на трибуны». Трамп обсудил с МЛС и другими североамериканскими лигами возобновление сезона

Президент США Дональд Трамп в связи с пандемией коронавируса провел встречу с руководством североамериканских спортивных лиг – МЛС, НХЛ, НБА и других. Беседа прошла в формате видеоконференции.

«Хочу, чтобы болельщики вернулись на арены. И это случится, когда мы будем готовы. Настолько быстро, насколько это возможно. И болельщики хотят того же, они хотят смотреть баскетбол, бейсбол, футбол и хоккей», – цитирует Трампа Sportbox со ссылкой на Associated Press.