Зидан купил медицинское оборудование для больницы в Алжире

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выделил средства для помощи алжирской больнице в период пандемии коронавируса.

Благотворительный фонд француза пожертвовал медицинские материалы больнице в Беджайе.

Теперь у больницы появятся комплекты для реанимации, аппараты искусственной вентиляции легких и другая медицинская техника.