Зидан купил медицинское оборудование для больницы в Алжире

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выделил средства для помощи алжирской больнице в период пандемии коронавируса.
Благотворительный фонд француза пожертвовал медицинские материалы больнице в Беджайе.
Теперь у больницы появятся комплекты для реанимации, аппараты искусственной вентиляции легких и другая медицинская техника.
- Зинедин Зидан родился в Марселе.
- Его родители эмигрировали во Францию из Алжира незадолго до начала алжирской войны.
- Беджайе – провинция Алжира, откуда родом семья Зинедина.
- В Алжире выявлено около 2 тысяч случаев заражения (313 человек скончалось).
Источник: Marca