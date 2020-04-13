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    Зидан купил медицинское оборудование для больницы в Алжире

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выделил средства для помощи алжирской больнице в период пандемии коронавируса.

    Благотворительный фонд француза пожертвовал медицинские материалы больнице в Беджайе.

    Теперь у больницы появятся комплекты для реанимации, аппараты искусственной вентиляции легких и другая медицинская техника.

    • Зинедин Зидан родился в Марселе.
    • Его родители эмигрировали во Францию из Алжира незадолго до начала алжирской войны.
    • Беджайе – провинция Алжира, откуда родом семья Зинедина.
    • В Алжире выявлено около 2 тысяч случаев заражения (313 человек скончалось).

    Источник: Marca

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