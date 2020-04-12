Арустамян: «Акинфеев был на прицеле у многих английских команд, но не нашлось агента, способного «толкнуть» сделку»

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, что за вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым следили в Англии. Трансфер не состоялся из-за отсутствия подходящего агента, считает журналист.

«Акинфеев в те годы был на прицеле у многих команд в Англии.

Матч с «Манчестер Юнайтед» (3:3) в 2009 году не был его единственной крутой игрой на Альбионе. Помните нулевую ничью с «Арсеналом»?

На мой взгляд, проблемой Акинфеева в те годы было то, что у него не было европейского агента, способного «толкнуть» эту сделку», – полагает Арустамян.