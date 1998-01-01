Арустамян: «Акинфеев был на прицеле у многих английских команд, но не нашлось агента, способного «толкнуть» сделку»

Любой, более менее проявляющий себя в игровом плане игрок, находится на прицеле (шорт лист) тренеров команд. Одно дело быть на прицеле, а другое, иметь заинтересованность. Если игрок имеет заинтересованность у руководства какой либо команды, то с любым агентом будет заключена сделка. А если нет заинтересованности, то да, нужен изворотливый торговец, чтобы втюхать залежалый товар.))
Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, что за вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым следили в Англии. Трансфер не состоялся из-за отсутствия подходящего агента, считает журналист.
«Акинфеев в те годы был на прицеле у многих команд в Англии.
Матч с «Манчестер Юнайтед» (3:3) в 2009 году не был его единственной крутой игрой на Альбионе. Помните нулевую ничью с «Арсеналом»?
На мой взгляд, проблемой Акинфеева в те годы было то, что у него не было европейского агента, способного «толкнуть» эту сделку», – полагает Арустамян.
- Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
- Игрок брал с командой Кубок УЕФА.
- В 2018 году вратарь завершил выступления за сборную.