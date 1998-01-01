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    Арустамян: «Акинфеев был на прицеле у многих английских команд, но не нашлось агента, способного «толкнуть» сделку»

    Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, что за вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым следили в Англии. Трансфер не состоялся из-за отсутствия подходящего агента, считает журналист.

    «Акинфеев в те годы был на прицеле у многих команд в Англии.

    Матч с «Манчестер Юнайтед» (3:3) в 2009 году не был его единственной крутой игрой на Альбионе. Помните нулевую ничью с «Арсеналом»?

    На мой взгляд, проблемой Акинфеева в те годы было то, что у него не было европейского агента, способного «толкнуть» эту сделку», – полагает Арустамян.

    • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • Игрок брал с командой Кубок УЕФА.
    • В 2018 году вратарь завершил выступления за сборную.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1548

      mamba9090909 1 час назад

      Любой, более менее проявляющий себя в игровом плане игрок, находится на прицеле (шорт лист) тренеров команд. Одно дело быть на прицеле, а другое, иметь заинтересованность. Если игрок имеет заинтересованность у руководства какой либо команды, то с любым агентом будет заключена сделка. А если нет заинтересованности, то да, нужен изворотливый торговец, чтобы втюхать залежалый товар.))

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      Рейтинг: +1980

      general.lizyukov 2 часа назад

      При всей моей любви к Игорю, не потянул бы он топ в Европе. Ни статью не вышел, ни темпераментом. А ехать во всякие астонвиллы с шеффилдами - бессмысленно.

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      Рейтинг: +3392

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Арустамян о чём ты ???
      Игорь всю карьеру играл в одном клубе, болелы его любят и уважают. В России выиграл всё что можно , в составе сборной отметился в знаковых матчах.
      Ну и ради чего ему ехать в условные Уотфорды и Норвичи ???
      Думаю Игорь всем доволен !!!

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      Рейтинг: -3

      zhuravlevartem 7 часов назад

      Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ------- http://prees.2sms.ru

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      Рейтинг: +150

      AleSan4es 9 часов назад

      Да и ладно! Игорь кэп такой человек нужен в команде!!!

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