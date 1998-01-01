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    Левандовски выставил игровую футболку на благотворительный аукцион. Деньги пойдут польским больницам

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски объявил о своем участии в благотворительном аукционе с целью помочь больницам в Польше.

    «Это моя футболка, в которой я отыграл матч Бундеслиги с «Шальке». В этой игре я сделал хет-трик. Я выставляю еe на аукцион в рамках проекта Less_app. Средства от продажи будут пожертвованы польским больницам», – написал футболист в инстаграме, прикрепив фото экипировки.

    • Бундеслига, как и большинство других европейских турниров, приостановлены из-за пандемии коронавируса.
    • В Польше смертельно опасная инфекция выявлена у 5955 человек.
    • В текущем сезоне 31-летний Левандовски провел за «Баварию» 33 матча, забил 39 голов и сделал пять ассистов.

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    Публикация от text (@_rl9) 10 Апр 2020 в 10:56 PDT

    Источник: Инстаграм Роберта Левандовски

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