Левандовски выставил игровую футболку на благотворительный аукцион. Деньги пойдут польским больницам

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски объявил о своем участии в благотворительном аукционе с целью помочь больницам в Польше.

«Это моя футболка, в которой я отыграл матч Бундеслиги с «Шальке». В этой игре я сделал хет-трик. Я выставляю еe на аукцион в рамках проекта Less_app. Средства от продажи будут пожертвованы польским больницам», – написал футболист в инстаграме, прикрепив фото экипировки.

Бундеслига, как и большинство других европейских турниров, приостановлены из-за пандемии коронавируса.

В Польше смертельно опасная инфекция выявлена у 5955 человек.

В текущем сезоне 31-летний Левандовски провел за «Баварию» 33 матча, забил 39 голов и сделал пять ассистов.