Роналду: «Это очень трудный момент для нашего мира. Давайте делать все возможное, чтобы помогать»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографии в масках с итальянским и португальским флагами. Португалец призвал в условиях пандемии коронавируса объединиться.
«В этот очень трудный момент для нашего мира важно, чтобы мы объединились и поддержали друг друга. Давайте делать все возможное, чтобы помогать», – написал Роналду в социальной сети.
- По всему миру от инфекции умерло более 100000 человек.
- В России растет число инфицированных.
- Из-за пандемии приостановили евросезон.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Криштиану Роналду