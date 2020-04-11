Роналду: «Это очень трудный момент для нашего мира. Давайте делать все возможное, чтобы помогать»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографии в масках с итальянским и португальским флагами. Португалец призвал в условиях пандемии коронавируса объединиться.

«В этот очень трудный момент для нашего мира важно, чтобы мы объединились и поддержали друг друга. Давайте делать все возможное, чтобы помогать», – написал Роналду в социальной сети.

По всему миру от инфекции умерло более 100000 человек.

В России растет число инфицированных.

Из-за пандемии приостановили евросезон.