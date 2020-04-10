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    Черышев – о нарушении карантина в Испании: «Это было точно не специально, я не разобрался в ситуации»

    Вингер «Валенсии» Денис Черышев объяснил, почему его запечатлели во время пробежки в период карантина в Испании.

    – В середине марта тебя заметили на улице во время пробежки. Не верится, что ты сознательно нарушил правила. Расскажешь подробности?

    – К сожалению, я не разобрался в ситуации. Был уверен, что карантин введен с понедельника, и не знал, что уже с воскресенья нельзя заниматься спортом на улице. Из-за незнания пошел бегать.

    Получается, ошибся, нарушил. Это было точно не специально: я просто стараюсь не смотреть новости в большом количестве, поэтому и пропустил информацию. После того случая сижу дома, не нарушаю.

    – А в магазин?

    – Выхожу только за едой, но в маске и перчатках, как положено. Да и то стараюсь не частить. У меня соседи – болельщики «Валенсии». Если они едут в супермаркет, то привозят продуктов и мне. А потом я им завожу.

    • В «Валенсии» с начала пандемии коронавирусом заболели 25 человек, в том числе 10 игроков первой команды.
    • Всего в Испании такой диагноз выявлен у более чем 157 тысяч человек.

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    10.04.2020 13:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +455

      кто там 16 часов назад

      Да какие вопросы к Денису, не бухать же в Россию полетел, а всего лишь совершил пробежку.

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