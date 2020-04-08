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    Бундеслига готовится доигрывать сезон без зрителей на трибунах. На матчи планируют пускать 239 человек

    В Бундеслиге готовятся возобновить сезон в мае, но матчи, есть вероятность, будут проходить без зрителей. Организация определила число людей, которые будут допускаться на стадион, – 239, информирует со ссылкой на Bild бывший журналист радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Дурново.

    Из этого количества 126 человек – тренерский и обслуживающий персонал команд. На каждом матче предполагается присутствие не более 30 журналистов.

    • «Бавария» уже возобновила тренировки.
    • Евросезон приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 79000 человек.

    Источник: телеграм-канал Алексея Дурново

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    08.04.2020 01:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. 8 апреля, 09:46

      Немцы начнут и все подтянутся.

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