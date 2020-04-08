Бундеслига готовится доигрывать сезон без зрителей на трибунах. На матчи планируют пускать 239 человек

В Бундеслиге готовятся возобновить сезон в мае, но матчи, есть вероятность, будут проходить без зрителей. Организация определила число людей, которые будут допускаться на стадион, – 239, информирует со ссылкой на Bild бывший журналист радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Дурново.

Из этого количества 126 человек – тренерский и обслуживающий персонал команд. На каждом матче предполагается присутствие не более 30 журналистов.