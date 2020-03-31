Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    ФИФА создаст фонд помощи клубам, пострадавшим от коронавируса

    ФИФА намерена создать фонд помощи клубам и лигам, терпящим финансовые убытки от коронавируса.

    В организации считают, что ФИФА обладает достаточными возможностями, чтобы поддержать клубы за счет своих внутренних ресурсов. Формат и детали предоставления помощи сейчас обсуждаются. О том, как будет организована поддержка, будет объявлено в ближайшее время.

    • Европейские чемпионаты приостановлены в связи с пандемией коронавируса.
    • На фоне пандемии некоторые из европейских клубов решили пойти на сокращение зарплат. Например, стало известно об урезании окладов футболистов «Барселоны».

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.03.2020 21:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75807
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru