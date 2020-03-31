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  • ФИФА создаст фонд помощи клубам, пострадавшим от коронавируса

ФИФА создаст фонд помощи клубам, пострадавшим от коронавируса

31 марта 2020, 21:11

ФИФА намерена создать фонд помощи клубам и лигам, терпящим финансовые убытки от коронавируса.

В организации считают, что ФИФА обладает достаточными возможностями, чтобы поддержать клубы за счет своих внутренних ресурсов. Формат и детали предоставления помощи сейчас обсуждаются. О том, как будет организована поддержка, будет объявлено в ближайшее время.

  • Европейские чемпионаты приостановлены в связи с пандемией коронавируса.
  • На фоне пандемии некоторые из европейских клубов решили пойти на сокращение зарплат. Например, стало известно об урезании окладов футболистов «Барселоны».

Источник: Sky Sports
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