ФИФА создаст фонд помощи клубам, пострадавшим от коронавируса

ФИФА намерена создать фонд помощи клубам и лигам, терпящим финансовые убытки от коронавируса.
В организации считают, что ФИФА обладает достаточными возможностями, чтобы поддержать клубы за счет своих внутренних ресурсов. Формат и детали предоставления помощи сейчас обсуждаются. О том, как будет организована поддержка, будет объявлено в ближайшее время.
- Европейские чемпионаты приостановлены в связи с пандемией коронавируса.
- На фоне пандемии некоторые из европейских клубов решили пойти на сокращение зарплат. Например, стало известно об урезании окладов футболистов «Барселоны».
Источник: Sky Sports