ФИФА создаст фонд помощи клубам, пострадавшим от коронавируса

ФИФА намерена создать фонд помощи клубам и лигам, терпящим финансовые убытки от коронавируса.

В организации считают, что ФИФА обладает достаточными возможностями, чтобы поддержать клубы за счет своих внутренних ресурсов. Формат и детали предоставления помощи сейчас обсуждаются. О том, как будет организована поддержка, будет объявлено в ближайшее время.