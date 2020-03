Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель пошутил на тему карантина из-за коронавируса.

Бельгиец опубликовал в твиттере фотографию своих одноклубников, у которых такая же прическа, как и у него.

«Когда команда не может постричься в условиях изоляции», – сообщил Витсель.

When the squad can’t get a haircut in isolation pic.twitter.com/fEImLLLgqm