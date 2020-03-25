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  • Журналист Скира: «Клубы Серии А предложили отменить вылет команд в этом сезоне и расширить лигу до 22 участников»

Журналист Скира: «Клубы Серии А предложили отменить вылет команд в этом сезоне и расширить лигу до 22 участников»

25 марта 2020, 18:19

Итальянский журналист Николо Скира сообщил, что клубы Серии А выступают за отмену вылета четырех худших команд в текущем сезоне и расширение лиги до 22 команд.

По словам Скиры, увеличить число команд Серии А предлагается за счет повышения в классе двух лучших клубов Серии Б.

В следующем же сезоне предполагается вылет четырех команд сразу на два сезона, чтобы в 2022 году проводить розыгрыш в прежнем формате. Такое же решение предложено применить к Серии Б и третьему по силе дивизиону чемпионата Италии.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 60 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А
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