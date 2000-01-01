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    CIES: Санчо – самый дорогой игрок, родившийся в 2000-х годах

    Компания CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала список самых дорогих футболистов, родившихся в 2000-х годах. Его возглавил полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо.

    1. Джейдон Санчо — 198,5 миллионов евро;

    2. Эрлинг Холланд — 101,5 миллион евро;

    3. Родриго — 88,9 миллиона евро;

    4. Винисиус Жуниор — 73,9 миллиона евро;

    5. Каллум Хадсон-Одои — 72,3 миллиона евро;

    6. Ферран Торрес — 55,2 миллиона евро;

    7. Эдуардо Камавинга — 53 миллиона евро;

    8. Мэйсон Гринвуд — 50,6 миллиона евро;

    9. Фил Фоден — 50,4 миллиона евро;

    10. Мойзе Кен — 46 миллионов евро.

    • CIES Football Observatory имеет более 24 тысяч подписчиков в твиттере.
    • Портал Transfermarkt оценивает Санчо по-другому – 130 миллионов евро.
    • Летом купить Санчо хотят клубы АПЛ.

    Источник: твиттер CIES Football Obs

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +590

      Play 1 час назад

      Авторитетный ресурс, 24 тысячи подписчиков, у нас у многих школьников подписчиков больше. Эвертон Кена купил за 30 миллионов, десять раз пожалел об этом, сейчас его ценник в лучшем случае вдвое меньше.

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