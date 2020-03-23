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CIES: Санчо – самый дорогой игрок, родившийся в 2000-х годах

23 марта 2020, 16:38
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Компания CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала список самых дорогих футболистов, родившихся в 2000-х годах. Его возглавил полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо.

1. Джейдон Санчо — 198,5 миллионов евро;

2. Эрлинг Холланд — 101,5 миллион евро;

3. Родриго — 88,9 миллиона евро;

4. Винисиус Жуниор — 73,9 миллиона евро;

5. Каллум Хадсон-Одои — 72,3 миллиона евро;

6. Ферран Торрес — 55,2 миллиона евро;

7. Эдуардо Камавинга — 53 миллиона евро;

8. Мэйсон Гринвуд — 50,6 миллиона евро;

9. Фил Фоден — 50,4 миллиона евро;

10. Мойзе Кен — 46 миллионов евро.

  • CIES Football Observatory имеет более 24 тысяч подписчиков в твиттере.
  • Портал Transfermarkt оценивает Санчо по-другому – 130 миллионов евро.
  • Летом купить Санчо хотят клубы АПЛ.

Источник: твиттер CIES Football Obs
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Боруссия Д Санчо Джейдон
Комментарии (2)
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1584971207
Авторитетный ресурс, 24 тысячи подписчиков, у нас у многих школьников подписчиков больше. Эвертон Кена купил за 30 миллионов, десять раз пожалел об этом, сейчас его ценник в лучшем случае вдвое меньше.
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DeStar
1584980030
ну да, авторитетность такая себе, у моей малой 20К в инсте подписчиков. она теперь тоже в чем-то авторитетна?) пойду обрадую.
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