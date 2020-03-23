CIES: Санчо – самый дорогой игрок, родившийся в 2000-х годах

Компания CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала список самых дорогих футболистов, родившихся в 2000-х годах. Его возглавил полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо.

1. Джейдон Санчо — 198,5 миллионов евро;

2. Эрлинг Холланд — 101,5 миллион евро;

3. Родриго — 88,9 миллиона евро;

4. Винисиус Жуниор — 73,9 миллиона евро;

5. Каллум Хадсон-Одои — 72,3 миллиона евро;

6. Ферран Торрес — 55,2 миллиона евро;

7. Эдуардо Камавинга — 53 миллиона евро;

8. Мэйсон Гринвуд — 50,6 миллиона евро;

9. Фил Фоден — 50,4 миллиона евро;

10. Мойзе Кен — 46 миллионов евро.