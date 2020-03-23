CIES: Санчо – самый дорогой игрок, родившийся в 2000-х годах

Компания CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала список самых дорогих футболистов, родившихся в 2000-х годах. Его возглавил полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо.
1. Джейдон Санчо — 198,5 миллионов евро;
2. Эрлинг Холланд — 101,5 миллион евро;
3. Родриго — 88,9 миллиона евро;
4. Винисиус Жуниор — 73,9 миллиона евро;
5. Каллум Хадсон-Одои — 72,3 миллиона евро;
6. Ферран Торрес — 55,2 миллиона евро;
7. Эдуардо Камавинга — 53 миллиона евро;
8. Мэйсон Гринвуд — 50,6 миллиона евро;
9. Фил Фоден — 50,4 миллиона евро;
10. Мойзе Кен — 46 миллионов евро.
- CIES Football Observatory имеет более 24 тысяч подписчиков в твиттере.
- Портал Transfermarkt оценивает Санчо по-другому – 130 миллионов евро.
- Летом купить Санчо хотят клубы АПЛ.
Источник: твиттер CIES Football Obs