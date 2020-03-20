Селюк: «Я готов приобрести аппарат ИВЛ и отправить его в провинциальный город»

Футбольный агент Дмитрий Селюк предложил спортсменам поучаствовать во флэшмобе в рамках борьбы с коронавирусом, в котором нужно приобрести аппараты искусственной вентиляции легких.

«Несмотря на приостановку чемпионата, футболисты, находясь дома, все равно по закону получают зарплаты.

Я считаю, что президенты клубов должны договориться с футболистами и на часть денег за март приобрести аппараты искусственной вентиляции легких. Находясь сейчас в Испании, я вижу, что даже здесь их не хватает. Что говорить о Воронеже, Иваново, Саратове, Чите и так далее.

Поэтому я считаю, что лучше провести не флэшмоб с туалетной бумагой, а с полной ответственностью, пока не поздно, приобрести аппараты ИВЛ. А если в Москве их в достаточной мере, то отправить в провинцию. Эти аппараты спасут жизнь. Это и есть обратная любовь к болельщикам, которые приносят деньги на стадионы. В том числе с этих денег платятся зарплаты футболистам.

Я готов официально приобрести аппарат ИВЛ и отправить его в какой-либо провинциальный город. Главное, чтобы на этом не нагревали руки мошенники. Но я уверен: если мошенники начнут нагревать на таком руки, их покарает не только ФСБ, но и Бог.

Я начинаю флэшмоб по приобретению аппаратов ИВЛ. И уверен, что мое начинание поддержат наши обеспеченные футболисты, а также хоккеисты. Эти аппараты стоят от 1,5 млн рублей. Посильная цена для наших спортсменов. А клубы второй восьмерки РПЛ и команды ФНЛ, где больших зарплат нет, должны приобрести от каждой команды по 2-3 таких аппарата в своем городе.

Вчера я разговаривал с доктором испанского госпиталя, где делали операции многие футболисты «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА. Даже там на сегодняшний день не хватает этих аппаратов.

Поэтому я надеюсь, что такие футболисты, как Рамос, Месси и Суарес, купят аппараты ИВЛ в Испании, а футболисты, выступающие в России, сделают это для страны, в которой они играют. Это касается и иностранцев.

Я же готов поучаствовать в этом флэшмобе с каким-то клубом и перечислить деньги на покупку аппарата. А за процессом и получением аппаратов в больницах пусть следит, например, федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ».

Хватит освещать разные гадости, нужно писать и говорить о добрых делах», – предложил футбольный агент.