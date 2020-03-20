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  • Селюк: «Я готов приобрести аппарат ИВЛ и отправить его в провинциальный город»

Селюк: «Я готов приобрести аппарат ИВЛ и отправить его в провинциальный город»

20 марта 2020, 07:34
7

Футбольный агент Дмитрий Селюк предложил спортсменам поучаствовать во флэшмобе в рамках борьбы с коронавирусом, в котором нужно приобрести аппараты искусственной вентиляции легких.

«Несмотря на приостановку чемпионата, футболисты, находясь дома, все равно по закону получают зарплаты.

Я считаю, что президенты клубов должны договориться с футболистами и на часть денег за март приобрести аппараты искусственной вентиляции легких. Находясь сейчас в Испании, я вижу, что даже здесь их не хватает. Что говорить о Воронеже, Иваново, Саратове, Чите и так далее.

Поэтому я считаю, что лучше провести не флэшмоб с туалетной бумагой, а с полной ответственностью, пока не поздно, приобрести аппараты ИВЛ. А если в Москве их в достаточной мере, то отправить в провинцию. Эти аппараты спасут жизнь. Это и есть обратная любовь к болельщикам, которые приносят деньги на стадионы. В том числе с этих денег платятся зарплаты футболистам.

Я готов официально приобрести аппарат ИВЛ и отправить его в какой-либо провинциальный город. Главное, чтобы на этом не нагревали руки мошенники. Но я уверен: если мошенники начнут нагревать на таком руки, их покарает не только ФСБ, но и Бог.

Я начинаю флэшмоб по приобретению аппаратов ИВЛ. И уверен, что мое начинание поддержат наши обеспеченные футболисты, а также хоккеисты. Эти аппараты стоят от 1,5 млн рублей. Посильная цена для наших спортсменов. А клубы второй восьмерки РПЛ и команды ФНЛ, где больших зарплат нет, должны приобрести от каждой команды по 2-3 таких аппарата в своем городе.

Вчера я разговаривал с доктором испанского госпиталя, где делали операции многие футболисты «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА. Даже там на сегодняшний день не хватает этих аппаратов.

Поэтому я надеюсь, что такие футболисты, как Рамос, Месси и Суарес, купят аппараты ИВЛ в Испании, а футболисты, выступающие в России, сделают это для страны, в которой они играют. Это касается и иностранцев.

Я же готов поучаствовать в этом флэшмобе с каким-то клубом и перечислить деньги на покупку аппарата. А за процессом и получением аппаратов в больницах пусть следит, например, федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ».

Хватит освещать разные гадости, нужно писать и говорить о добрых делах», – предложил футбольный агент.

  • По данным на 19 марта, число зараженных в России увеличилось до 199 человек.
  • В мире коронавирусом заразились более 200 тысяч человек.

Источник: Sport24
Селюк Дмитрий
Комментарии (7)
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OBOLEV
1584683417
Первый раз что то нормальное сказал. Хотя этим должны заниматься не футболисты...
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Kulimen
1584683465
Хоть и х*йлопан этот Селюк, но сейчас здраво рассуждает. Где ему плюсануть?
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Соня Мармеладова
1584684532
Хоть и хайп, но это правильный хайп. К слову, в Китае многие крупные компании (Алибаба, Хуавей и т.д.) и миллиардеры безвозмездно и добровольно передали нуждающимся, медикам кучу медикоментов, продовольствия, техники, средств защиты. Там отчисления идут на миллиарды юаней. А у нас Федун уже неделю ноет над своим корытом.
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кто там
1584691433
Так он только готов купить или уже купил? Обещать не значит жениться. А так, конечно, красавец, здравая мысль, всё лучше чем с туалеткой играться на видосе. А наши ногомячисты зарабатывающие кучу денег и правда могут себе позволить сделать такое добро.
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DeStar
1584691836
Хорошее предложение
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portero
1584693773
Ну давайте реально, а не слова.....
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zigbert
1584728022
Умное предложение. Не дай бог если вирус будет проявлять себя в провинции. Там точно нет таких аппаратов.
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