Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Селюк: «Я готов приобрести аппарат ИВЛ и отправить его в провинциальный город»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк предложил спортсменам поучаствовать во флэшмобе в рамках борьбы с коронавирусом, в котором нужно приобрести аппараты искусственной вентиляции легких.

    «Несмотря на приостановку чемпионата, футболисты, находясь дома, все равно по закону получают зарплаты.

    Я считаю, что президенты клубов должны договориться с футболистами и на часть денег за март приобрести аппараты искусственной вентиляции легких. Находясь сейчас в Испании, я вижу, что даже здесь их не хватает. Что говорить о Воронеже, Иваново, Саратове, Чите и так далее.

    Поэтому я считаю, что лучше провести не флэшмоб с туалетной бумагой, а с полной ответственностью, пока не поздно, приобрести аппараты ИВЛ. А если в Москве их в достаточной мере, то отправить в провинцию. Эти аппараты спасут жизнь. Это и есть обратная любовь к болельщикам, которые приносят деньги на стадионы. В том числе с этих денег платятся зарплаты футболистам.

    Я готов официально приобрести аппарат ИВЛ и отправить его в какой-либо провинциальный город. Главное, чтобы на этом не нагревали руки мошенники. Но я уверен: если мошенники начнут нагревать на таком руки, их покарает не только ФСБ, но и Бог.

    Я начинаю флэшмоб по приобретению аппаратов ИВЛ. И уверен, что мое начинание поддержат наши обеспеченные футболисты, а также хоккеисты. Эти аппараты стоят от 1,5 млн рублей. Посильная цена для наших спортсменов. А клубы второй восьмерки РПЛ и команды ФНЛ, где больших зарплат нет, должны приобрести от каждой команды по 2-3 таких аппарата в своем городе.

    Вчера я разговаривал с доктором испанского госпиталя, где делали операции многие футболисты «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА. Даже там на сегодняшний день не хватает этих аппаратов.

    Поэтому я надеюсь, что такие футболисты, как Рамос, Месси и Суарес, купят аппараты ИВЛ в Испании, а футболисты, выступающие в России, сделают это для страны, в которой они играют. Это касается и иностранцев.

    Я же готов поучаствовать в этом флэшмобе с каким-то клубом и перечислить деньги на покупку аппарата. А за процессом и получением аппаратов в больницах пусть следит, например, федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ».

    Хватит освещать разные гадости, нужно писать и говорить о добрых делах», – предложил футбольный агент.

    • По данным на 19 марта, число зараженных в России увеличилось до 199 человек.
    • В мире коронавирусом заразились более 200 тысяч человек.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:34
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53

      Соня Мармеладова 48 минут назад

      Хоть и хайп, но это правильный хайп. К слову, в Китае многие крупные компании (Алибаба, Хуавей и т.д.) и миллиардеры безвозмездно и добровольно передали нуждающимся, медикам кучу медикоментов, продовольствия, техники, средств защиты. Там отчисления идут на миллиарды юаней.
      А у нас Федун уже неделю ноет над своим корытом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1830

      Kulimen 1 час назад

      Хоть и х*йлопан этот Селюк, но сейчас здраво рассуждает. Где ему плюсануть?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      OBOLEV 1 час назад

      Первый раз что то нормальное сказал. Хотя этим должны заниматься не футболисты...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75516
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru