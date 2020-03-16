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    Завершился 22-й тур РПЛ. «Локомотив» победил «Ростов», «Краснодар» проиграл «Сочи», «Зенит» забил 7 голов «Уралу» и другие результаты

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Роши, 10; 1:1 – Рауш, 26; 1:2 – Филипп, 50 (с пенальти); 1:3 – Скопинцев, 86; 2:3 – Глушаков, 89.

    Оренбург – Спартак (Москва) – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Фамейе, 17; 1:1 – Понсе, 45; 1:2 – Ларссон, 72; 1:3 – Мирзов, 90+4.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 7:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Азмун, 8; 2:0 – Дзюба, 12; 3:0 – Азмун, 15; 4:0 – Малком, 27; 5:0 – Азмун, 61; 5:1 – Панюков, 65 (с пенальти); 6:1 – Дриусси, 69; 7:1 – Дзюба, 72 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Давиташвили, 43.

    Удаления: нет – Макаров, 55.

    Сочи – Краснодар – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Нобоа, 47; 2:0 – Мостовой, 90+2.

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Москва) – Уфа – 0:0

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Песьяков, 34 (в свои ворота); 0:2 – Жемалетдинов, 38; 0:3 – Крыховяк, 42; 1:3 – Попов, 64 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Тамбов – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мелкадзе, 33; 2:0 – Обухов, 54; 3:0 – Килин, 80.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    16.03.2020 23:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 19 марта 2020, 09:36

      Сочи» – «Краснодар» – 2:0. Мевля фолил на Берге – это пенальти и красная карточка
      На 56-й минуте в ворота „Сочи“ не назначили пенальти. Мевля хватал Берга, и абсолютно не важно, пробил в итоге нападающий или нет. За эту задержку нужно было назначать пенальти – об этом говорят правила: когда игрока держат у штрафной площади, а нападающий врывается в штрафную и происходит нарушение правил – это 11-метровый удар.

      Подробнее на «Чемпионате»:
      https://www.championat.com/football/article-3997905-igor-fedotov-razbiraet-spornye-sudejskie-epizody-22-go-tura-rpl.html?utm_source=copypaste

      У Р А ! ! ! ЗЕНИТТ ЧЕМПИОН !!! Вот так у нас в РПЛ становятся чемпионами...

      0
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 16 марта 2020, 18:24

      дяденьки футболеры!!! не закрывайте чумпианат...

      0
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      Рейтинг: +381

      Portoz 16 марта 2020, 18:24

      навсегда

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      Рейтинг: +2888

      absent32 16 марта 2020, 18:10

      топ матч в европе в понедельник)

      0
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 16 марта 2020, 14:19

      я всегда говорил; уфа не ха-хаха...

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 16 марта 2020, 01:07

      Ростов лихорадит

      1
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      Рейтинг: +49

      shuravi01 15 марта 2020, 23:23

      Ростов,что это было !???

      2
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      Рейтинг: +49

      shuravi01 15 марта 2020, 23:22

      Краснодар удивил! Что же так ?

      2
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 15 марта 2020, 22:14

      Я иногда думаю: а Семин случайно дьяволу душу не продавал?! (полушутка...) Но ведь Локомотиву очень часто везет, как и сегодня - везет сказочно! Конечно, "везет тем, кто везет", и тем не менее... Карпина и Ростов жалко...

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Сергей Каспийский 15 марта 2020, 22:26

      А на имена защитников не обратил внимания?

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Сергей Каспийский 15 марта 2020, 22:53

      Быстров для тебя бог футбола?Гуру?Посмотри игру,узнай команду,а потом говори про нее.Там не было защитников из основной обоймы..Я про центр

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 15 марта 2020, 11:41

      «Ростов» - «Локомотив» - игра за 3-е место, а может и за 2-е. Сочи, по идее, должны вынести быков.

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