Завершился 22-й тур РПЛ. «Локомотив» победил «Ростов», «Краснодар» проиграл «Сочи», «Зенит» забил 7 голов «Уралу» и другие результаты

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур
Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:1)
Голы: 1:0 – Роши, 10; 1:1 – Рауш, 26; 1:2 – Филипп, 50 (с пенальти); 1:3 – Скопинцев, 86; 2:3 – Глушаков, 89.
Оренбург – Спартак (Москва) – 1:3 (1:1)
Голы: 1:0 – Фамейе, 17; 1:1 – Понсе, 45; 1:2 – Ларссон, 72; 1:3 – Мирзов, 90+4.
Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 7:1 (4:0)
Голы: 1:0 – Азмун, 8; 2:0 – Дзюба, 12; 3:0 – Азмун, 15; 4:0 – Малком, 27; 5:0 – Азмун, 61; 5:1 – Панюков, 65 (с пенальти); 6:1 – Дриусси, 69; 7:1 – Дзюба, 72 (с пенальти).
Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Давиташвили, 43.
Удаления: нет – Макаров, 55.
Голы: 1:0 – Нобоа, 47; 2:0 – Мостовой, 90+2.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:3)
Голы: 0:1 – Песьяков, 34 (в свои ворота); 0:2 – Жемалетдинов, 38; 0:3 – Крыховяк, 42; 1:3 – Попов, 64 (с пенальти).
Тамбов – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Мелкадзе, 33; 2:0 – Обухов, 54; 3:0 – Килин, 80.