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  • Завершился 22-й тур РПЛ. «Локомотив» победил «Ростов», «Краснодар» проиграл «Сочи», «Зенит» забил 7 голов «Уралу» и другие результаты

Завершился 22-й тур РПЛ. «Локомотив» победил «Ростов», «Краснодар» проиграл «Сочи», «Зенит» забил 7 голов «Уралу» и другие результаты

16 марта 2020, 23:30
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Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Роши, 10; 1:1 – Рауш, 26; 1:2 – Филипп, 50 (с пенальти); 1:3 – Скопинцев, 86; 2:3 – Глушаков, 89.

Оренбург – Спартак (Москва) – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Фамейе, 17; 1:1 – Понсе, 45; 1:2 – Ларссон, 72; 1:3 – Мирзов, 90+4.

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 7:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Азмун, 8; 2:0 – Дзюба, 12; 3:0 – Азмун, 15; 4:0 – Малком, 27; 5:0 – Азмун, 61; 5:1 – Панюков, 65 (с пенальти); 6:1 – Дриусси, 69; 7:1 – Дзюба, 72 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Давиташвили, 43.

Удаления: нет – Макаров, 55.

Сочи – Краснодар – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Нобоа, 47; 2:0 – Мостовой, 90+2.

Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА (Москва) – Уфа – 0:0

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Песьяков, 34 (в свои ворота); 0:2 – Жемалетдинов, 38; 0:3 – Крыховяк, 42; 1:3 – Попов, 64 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Тамбов – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мелкадзе, 33; 2:0 – Обухов, 54; 3:0 – Килин, 80.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо Оренбург Спартак Зенит Урал Арсенал Рубин Сочи Краснодар ЦСКА Уфа Ростов Локомотив Тамбов Крылья Советов
Комментарии (12)
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Strig
1584186212
Сгоняли договорнячок на курорте с бывшим, купили судью и VAR, сдали в коммисионку лукашинскую люстру и умыкнули ширму в Оренбург, и мытарят " Спартака"... однако...!
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житель СПб
1584202634
Переживаю за Рубин и за Слуцкого... Удачи им сегодня!
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NEONFOL
1584207227
позор бомжам за договорняки им и фарм клубам, в следующем туре наверняка и сочи и оренбург наберут очки, позор срамоте газпрому и лжечемпиону зене
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paracetamol
1584261695
«Ростов» - «Локомотив» - игра за 3-е место, а может и за 2-е. Сочи, по идее, должны вынести быков.
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житель СПб
1584299659
Я иногда думаю: а Семин случайно дьяволу душу не продавал?! (полушутка...) Но ведь Локомотиву очень часто везет, как и сегодня - везет сказочно! Конечно, "везет тем, кто везет", и тем не менее... Карпина и Ростов жалко...
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shuravi01
1584303760
Краснодар удивил! Что же так ?
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shuravi01
1584303818
Ростов,что это было !???
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zabvo9406
1584310025
Ростов лихорадит
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Portoz
1584372244
навсегда
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Граф2019
1584372299
дяденьки футболеры!!! не закрывайте чумпианат...
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