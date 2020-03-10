Серия А рассматривает вариант проведения плей-офф для выявления чемпиона

Футбольные власти Италии рассматривают варианты завершения сезона на фоне ситуации с коронавирусом. Серия А, в частности, рассматривает вариант проведения плей-офф для выявления чемпиона, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Федерацию футбола Италии.

Также есть вариант оставить сезон недоигранным или завершить его в срок до 31 мая. Еще предложено присвоить титул лидирующей сейчас команде – «Ювентусу».