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    Серия А рассматривает вариант проведения плей-офф для выявления чемпиона

    Футбольные власти Италии рассматривают варианты завершения сезона на фоне ситуации с коронавирусом. Серия А, в частности, рассматривает вариант проведения плей-офф для выявления чемпиона, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Федерацию футбола Италии.

    Также есть вариант оставить сезон недоигранным или завершить его в срок до 31 мая. Еще предложено присвоить титул лидирующей сейчас команде – «Ювентусу».

    • В Италии до апреля приостановили все спортивные соревнования.
    • В Италии уже зафиксировано более семи тысяч случаев заболевания коронавирусом.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

    Источник: «Чемпионат»

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    10.03.2020 19:59
    Комментарии16
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      Рейтинг: +547

      Valeron2790 10 марта, 23:55

      Плей-офф было бы ну очень интересно)

      1
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      Рейтинг: +3044

      dinar7777dinar 10 марта, 23:34

      чегооооо? кабинетному вручить? лацио в одном очке от первого места ! наглые уроды туринские.

      0
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      Рейтинг: +147

      Все_тот_же_Юве > dinar7777dinar 23 часа назад

      тебе то мердосу лузерскому какая печаль?) 2-0 кури бамбук

      2
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      Рейтинг: +444

      Oldtrafford83 > Все_тот_же_Юве 16 часов назад

      Слушай,я конечно не против чтобы Юве стал снова чемпом,но уж точно не таким способом,это полная дичь если так будет!!!

      0
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      Рейтинг: +3044

      dinar7777dinar > Все_тот_же_Юве 11 часов назад

      мерда и старая шлюха это твой блювентус вся италия знает об этом ! договорной договерентус кабинетус ! судей то еще не за ******* покупать?

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      Рейтинг: +1522

      Dizayner > dinar7777dinar 8 часов назад

      ДИНАРКО знатно то принтерок натянули, ну лузеры они, признай, им до Юве как до китая пешком топать, это тебе не 2005 год и не Моратти президент, чтобы дела фабриковать, признай что принтер лузер

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      Рейтинг: +1522

      Dizayner > Oldtrafford83 8 часов назад

      а кто сказал, что именно так и будет, это всего лишь один из вариантов, но если у них есть голова на плечах, о такого не будет конечно же)) тем более там Лацио обыгрывал Ювентус, поэтому еще ничего не решено, скорее всего целесобразно будет провести плейофф, если до этого все же дойдет - 4 команды на нейтральном поле выявят чемпиона

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      Рейтинг: +3044

      dinar7777dinar > Dizayner 7 часов назад

      дело фабриковать ? какое? это договорняки твоей помойки фабриковать нужно? кабинетные чемпионышки ! потолок купленный сериал такое в лч не канает !

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      Рейтинг: +1522

      Dizayner > dinar7777dinar 7 часов назад

      прекрасно знаешь какое, в тот год моратти подкупил чуть ли не политалии, лишь бы сделать принтерок чемпионом, по-другому ведь никак не получалось, что мы и видим по последним результатам

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      Рейтинг: +444

      Oldtrafford83 > Dizayner 5 часов назад

      Согласен,но всё таки надеюсь что доиграют чемпионат)

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      Рейтинг: +9941

      KLIM777 10 марта, 21:40

      А вообще власти Италии должны покинуть свои посты, это полнейшее безобразие, они думали что далеко от Китая и ничего не будет.

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      Рейтинг: +547

      Valeron2790 > KLIM777 10 марта, 23:54

      Не нужно зарекаться и смотреть на других, эта зараза и у нас ещё может нормально ударить, и слова «у нас всё под контролем» обратятся в «мы не думали, что ситуации может вот так развиваться» как это часто и бывает на нашей родине.

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      Рейтинг: +9941

      KLIM777 > Valeron2790 6 часов назад

      В любом случае ударит, но не в таких же масштабах конских.

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      Рейтинг: +9941

      KLIM777 10 марта, 21:40

      С каких щей присвоить Ювентусу?

      Раз пошло так, пусть первые 4 команды играют полуфинал и финал.

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      Рейтинг: +147

      Все_тот_же_Юве > KLIM777 23 часа назад

      с каких щей команды отстающие на 9 и 18 очков от 1 места должны вообще учавствовать в розыгрыше скудетто? максимум разыграть золотой матч между юве и лацио. остальные нахер идут.

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      Рейтинг: +2197

      Борат 10 марта, 20:49

      Прочитал я эту новость и так стыдно за спартак стало аж жуть !!! Позор крючкохвостым !!! Гыгы

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