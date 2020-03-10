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Серия А рассматривает вариант проведения плей-офф для выявления чемпиона

10 марта 2020, 19:59
13

Футбольные власти Италии рассматривают варианты завершения сезона на фоне ситуации с коронавирусом. Серия А, в частности, рассматривает вариант проведения плей-офф для выявления чемпиона, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Федерацию футбола Италии.

Также есть вариант оставить сезон недоигранным или завершить его в срок до 31 мая. Еще предложено присвоить титул лидирующей сейчас команде – «Ювентусу».

  • В Италии до апреля приостановили все спортивные соревнования.
  • В Италии уже зафиксировано более семи тысяч случаев заболевания коронавирусом.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А
Комментарии (13)
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dinar7777dinar
1583872482
чегооооо? кабинетному вручить? лацио в одном очке от первого места ! наглые уроды туринские.
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Valeron2790
1583873708
Плей-офф было бы ну очень интересно)
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