Карасев назначен на матч «Севилья» – «Рома»

Главным арбитром матча 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» – «Рома» будет Сергей Карасев, сообщается на сайте УЕФА.
Ассистентами арбитра назначены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеопомощник рефери — Виталий Мешков, ассистент видеопомощника — Сергей Иванов. Резервным арбитром будет Сергей Лапочкин.
- Матч состоится 12 марта и начнется в 20.55 по московскому времени. Из-за ситуации с распространением коронавируса встреча пройдет при пустых трибунах.
- Согласно распоряжению российских властей, после возвращения из Испании арбитры должны добровольно уйти на 14-дневный карантин из-за коронавируса.
Источник: сайт УЕФА