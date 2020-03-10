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    Карасев назначен на матч «Севилья» – «Рома»

    Главным арбитром матча 1/8 финала Лиги Европы «Севилья»«Рома» будет Сергей Карасев, сообщается на сайте УЕФА.

    Ассистентами арбитра назначены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеопомощник рефери — Виталий Мешков, ассистент видеопомощника — Сергей Иванов. Резервным арбитром будет Сергей Лапочкин.

    • Матч состоится 12 марта и начнется в 20.55 по московскому времени. Из-за ситуации с распространением коронавируса встреча пройдет при пустых трибунах.
    • Согласно распоряжению российских властей, после возвращения из Испании арбитры должны добровольно уйти на 14-дневный карантин из-за коронавируса.

    Источник: сайт УЕФА

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    10.03.2020 14:37
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2852

      Alekxei Z. 10 марта, 19:01

      Карась в Европе судит своеобразно. Хозяев не огорчает , да ещё пенальтиком поможет. Даже интересно , можно и ставочку зарядить .

      0
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      Рейтинг: +216

      кто там 10 марта, 14:58

      Победит значит Севилья. ибо как говорят карась - ручной судья гЫнера, а Рома ЦСКА дрюкала недавно, так что карась будет подсуживаться Севильи в качестве мести. Изи.

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      Рейтинг: +10182

      vladimir-7 > кто там 10 марта, 16:18

      Ты какую-то херню сморозил, сам придумал или попросили...

      1
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      Рейтинг: +216

      кто там > vladimir-7 10 марта, 16:35

      херню морозит твой любимый тренер хончаренко. выпуская Ахмета в опорке, чалова на пробитие пенки, а карпова в защиту.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2280

      playsh > vladimir-7 10 марта, 17:40

      С утра поправиться не успел...

      2
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      Рейтинг: +519

      fhnv > кто там 10 марта, 17:57

      п и з д е ц у тебя логика

      0
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      Рейтинг: +216

      кто там > playsh 10 марта, 18:08

      по себе старик не суди, если ты алкаш, то это не значит что и другие с утра бухают. иди банки собирай на опохмел утренний.

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      Рейтинг: +2280

      playsh > кто там 10 марта, 19:17

      Не судите,юноша,по себе.Это я о банках.И запятые правильно расставляйте,где положено.А что бы поправиться с утра,я не алкоголь имел ввиду,а нечто другое.Похоже,это другое Вам не ведомо.Удачи.

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      Рейтинг: +216

      кто там > playsh 10 марта, 19:58

      мда.. ну ладно, всё же возраст. спишу на это.

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