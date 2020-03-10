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Карасев назначен на матч «Севилья» – «Рома»

10 марта 2020, 14:37
8

Главным арбитром матча 1/8 финала Лиги Европы «Севилья»«Рома» будет Сергей Карасев, сообщается на сайте УЕФА.

Ассистентами арбитра назначены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеопомощник рефери — Виталий Мешков, ассистент видеопомощника — Сергей Иванов. Резервным арбитром будет Сергей Лапочкин.

  • Матч состоится 12 марта и начнется в 20.55 по московскому времени. Из-за ситуации с распространением коронавируса встреча пройдет при пустых трибунах.
  • Согласно распоряжению российских властей, после возвращения из Испании арбитры должны добровольно уйти на 14-дневный карантин из-за коронавируса.

Источник: сайт УЕФА
Лига Европы Карасев Сергей
Комментарии (8)
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кто там
1583841506
Победит значит Севилья. ибо как говорят карась - ручной судья гЫнера, а Рома ЦСКА дрюкала недавно, так что карась будет подсуживаться Севильи в качестве мести. Изи.
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