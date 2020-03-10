Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Влашич вызван в сборную Хорватии

10 марта 2020, 09:36

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вызван в сборную Хорватии.

Полный список вызванных игроков:

Ловре Калинич («Тулуза», Франция), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон», Англия), Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Деян Ловрен («Ливерпуль», Англия), Шиме Врсалько («Атлетико», Испания), Тин Едвай («Аугсбург», Германия), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Дуйе Чалета-Цар («Марсель», Франция), Миле Шкорич («Осиек»), Дарио Мельняк («Ризеспор», Турция), Лука Модрич («Реал Мадрид», Испания), Иван Ракитич («Барселона», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Марцело Брозович («Интер», Италия), Милан Бадель («Фиорентина», Италия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Иван Перишич («Бавария», Германия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Анте Ребич («Милан», Италия), Йосип Брекало («Вольфсбург», Германия), Бруно Петкович («Динамо» Загреб).

  • Вице-чемпионы мира сыграют в товарищеском турнире Qatar Airways International Tournament, который состоится через две недели.
  • Их соперниками станут сборные Швейцарии и Португалии.

Источник: Сайт Хорватского Футбольного Союза
ЦСКА Хорватия Влашич Никола
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+