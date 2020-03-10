Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вызван в сборную Хорватии.
Полный список вызванных игроков:
Ловре Калинич («Тулуза», Франция), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон», Англия), Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Деян Ловрен («Ливерпуль», Англия), Шиме Врсалько («Атлетико», Испания), Тин Едвай («Аугсбург», Германия), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Дуйе Чалета-Цар («Марсель», Франция), Миле Шкорич («Осиек»), Дарио Мельняк («Ризеспор», Турция), Лука Модрич («Реал Мадрид», Испания), Иван Ракитич («Барселона», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Марцело Брозович («Интер», Италия), Милан Бадель («Фиорентина», Италия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Иван Перишич («Бавария», Германия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Анте Ребич («Милан», Италия), Йосип Брекало («Вольфсбург», Германия), Бруно Петкович («Динамо» Загреб).
- Вице-чемпионы мира сыграют в товарищеском турнире Qatar Airways International Tournament, который состоится через две недели.
- Их соперниками станут сборные Швейцарии и Португалии.