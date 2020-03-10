Мбаппе может пропустить матч с «Боруссией» из-за болезни

Участие нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» находится под вопросом.
По информации Le Parisien, в понедельник футболист не тренировался из-за болей в горле.
Точный диагноз французского форварда пока неизвестен, поэтому сыграет ли он в ближайшей встрече, станет понятно позднее.
- Игра состоится 11 марта в 23:00 по московскому времени при пустых трибунах.
- Первый матч завершился победой «Боруссии» со счетом 2:1.
- В текущем сезоне Мбаппе забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 32 поединках в составе «ПСЖ».
Источник: Le Parisien