Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Мбаппе может пропустить матч с «Боруссией» из-за болезни

    Участие нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» находится под вопросом.

    По информации Le Parisien, в понедельник футболист не тренировался из-за болей в горле.

    Точный диагноз французского форварда пока неизвестен, поэтому сыграет ли он в ближайшей встрече, станет понятно позднее.

    • Игра состоится 11 марта в 23:00 по московскому времени при пустых трибунах.
    • Первый матч завершился победой «Боруссии» со счетом 2:1.
    • В текущем сезоне Мбаппе забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 32 поединках в составе «ПСЖ».

    Источник: Le Parisien

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2020 00:37
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +197

      Armani nn 10 марта, 01:03

      Хорошая новость.В первом матче ставил на БД, видимо и здесь все выгорит.Мбаппе только здоровья.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75222
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru