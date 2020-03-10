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Мбаппе может пропустить матч с «Боруссией» из-за болезни

10 марта 2020, 00:37
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Участие нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» находится под вопросом.

По информации Le Parisien, в понедельник футболист не тренировался из-за болей в горле.

Точный диагноз французского форварда пока неизвестен, поэтому сыграет ли он в ближайшей встрече, станет понятно позднее.

  • Игра состоится 11 марта в 23:00 по московскому времени при пустых трибунах.
  • Первый матч завершился победой «Боруссии» со счетом 2:1.
  • В текущем сезоне Мбаппе забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 32 поединках в составе «ПСЖ».

Источник: Le Parisien
Лига чемпионов ПСЖ Боруссия Д Мбаппе Килиан
Комментарии (1)
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Armani nn
1583791386
Хорошая новость.В первом матче ставил на БД, видимо и здесь все выгорит.Мбаппе только здоровья.
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