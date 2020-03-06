Судьи из Италии не будут работать в ближайшее время на еврокубках из-за коронавируса

УЕФА решил не привлекать к работе на матчах еврокубков в ближайшее время итальянских судей. Это связано с эпидемией коронавируса в Италии.

На ближайшей неделе состоятся игры Лиги чемпионов и Лиги Европы – их итальянские арбитры обслуживать не будут. При этом они работали на февральских встречах еврокубков.