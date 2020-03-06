Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Судьи из Италии не будут работать в ближайшее время на еврокубках из-за коронавируса

Судьи из Италии не будут работать в ближайшее время на еврокубках из-за коронавируса

6 марта 2020, 20:50

УЕФА решил не привлекать к работе на матчах еврокубков в ближайшее время итальянских судей. Это связано с эпидемией коронавируса в Италии.

На ближайшей неделе состоятся игры Лиги чемпионов и Лиги Европы – их итальянские арбитры обслуживать не будут. При этом они работали на февральских встречах еврокубков.

  • Как минимум до апреля все матчи Серии А будут проходить без зрителей.
  • Часть игр Лиги чемпионов тоже пройдет без зрителей.
  • От коронавируса по всему миру умерло более 2000 человек.

Источник: Tuttomercatoweb
Италия. Серия А Лига чемпионов
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+