Судьи из Италии не будут работать в ближайшее время на еврокубках из-за коронавируса

УЕФА решил не привлекать к работе на матчах еврокубков в ближайшее время итальянских судей. Это связано с эпидемией коронавируса в Италии.
На ближайшей неделе состоятся игры Лиги чемпионов и Лиги Европы – их итальянские арбитры обслуживать не будут. При этом они работали на февральских встречах еврокубков.
- Как минимум до апреля все матчи Серии А будут проходить без зрителей.
- Часть игр Лиги чемпионов тоже пройдет без зрителей.
- От коронавируса по всему миру умерло более 2000 человек.
Источник: Tuttomercatoweb