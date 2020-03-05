Оздоев: «Понял, чего хотят болельщики «Ахмата» и в чем проблема. Передал нашим»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, как пытался остановить болельщиков «Ахмата» во время матча Кубка России.

В начале второго тайма фанаты грозненской команды направились к сектору петербуржцев, когда те оголили торсы. Игра была приостановлена.

Оздоев – уроженец Грозного.

— Когда игра была остановлена из-за, того что вираж «Ахмата» побежал к гостевому сектору, вы тоже рванули в гущу событий. Что там происходило и что там делали вы?

— Зная местную культуру и язык, я поговорил с представителями службы безопасности, понял, чего хотят местные болельщики и в чем проблема. Передал информацию нашим болельщикам. Они тоже поняли, в чем дело. И дальше никаких проблем не возникло — игра спокойно продолжилась.

— Поделитесь впечатлениями от кубковой встречи с «Ахматом» в целом?

— Очень хорошая игра получилась. Зрителям, думаю, понравилось. 120 минут, много борьбы. Мы могли забивать больше, но так получилось, что два раза поразили ворота соперника.

Болельщики «Ахмата» прорвались на сектор фанатов «Зенита», так как те разделись до пояса. Судья останавливал встречу