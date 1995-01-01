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    Оздоев: «Понял, чего хотят болельщики «Ахмата» и в чем проблема. Передал нашим»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, как пытался остановить болельщиков «Ахмата» во время матча Кубка России.

    • В начале второго тайма фанаты грозненской команды направились к сектору петербуржцев, когда те оголили торсы. Игра была приостановлена.
    • Оздоев – уроженец Грозного.

    — Когда игра была остановлена из-за, того что вираж «Ахмата» побежал к гостевому сектору, вы тоже рванули в гущу событий. Что там происходило и что там делали вы?

    — Зная местную культуру и язык, я поговорил с представителями службы безопасности, понял, чего хотят местные болельщики и в чем проблема. Передал информацию нашим болельщикам. Они тоже поняли, в чем дело. И дальше никаких проблем не возникло — игра спокойно продолжилась.

    — Поделитесь впечатлениями от кубковой встречи с «Ахматом» в целом?

    — Очень хорошая игра получилась. Зрителям, думаю, понравилось. 120 минут, много борьбы. Мы могли забивать больше, но так получилось, что два раза поразили ворота соперника.

    Болельщики «Ахмата» прорвались на сектор фанатов «Зенита», так как те разделись до пояса. Судья останавливал встречу

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:18
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3994

      Добрый Бобер 1 час назад

      Ну что дальше? Скоро перед входом на стадион в Чечне будут проверять обрезан ли х.й, а девушек сразу в Турцию в рабство продавать?

      3
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      Рейтинг: +3466

      3a zenit 1 час назад

      пару матчей без зрителей надо влупить Тереку.Вот представьте приезжают они в СПб,заходят в метро чтоб к стадиону попасть,а тут им в морду бьют-почему книжки не читаете в метро?Неуважение к традиции и к горожанам,осквернение чувств читающих!(смешно,да?)Крч,живём в 21 веке,космос,айфоны все дела и тут бац средневековье,все религии устарели и их надо подстраивать под новые реалии.Жизнь людей сильно поменялась за 200 лет.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +614

      Semenycch 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Оздоев совершенно верно поступил. И для болельщиков - местную культуру не плохо бы уважать. Я был как то с альпинистами на Памире и в первый день ходил в шортах, потом местные аксакалы подошли ко мне и уважительно попросили не ходить в шортах, это у них не принято, мягко говоря.

      -4
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      Рейтинг: +2661

      TOMSON > Semenycch 2 часа назад

      Это стадион. И на нем действуют правила установленные ФИФА и страны проводящей турнир. И ни в каких правилах нет запрета на оголение торса. Так что это Чеченцы должны уважать законы страны в которой они живут. А РПЛ должна уже влупить дисквалификацию стадиона на пару матчей за невозможность обеспечение безопасности принимающей стороны. А то это заигрывание может плохо закончится.

      4
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      Рейтинг: +2187

      Давид59 > TOMSON 2 часа назад

      Это в теории. Посмотрим. Но мой прогноз - не будет никаких санкций. Ссыкуны - и в руководстве РФС

      3
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      Рейтинг: +2661

      TOMSON > Давид59 1 час назад

      Я уверен, что никаких санкций не будет. Это Грозный, они всегда на особом счету.

      2
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      Рейтинг: +614

      Semenycch > TOMSON 1 час назад

      Какое ФИФА, чайник? Чечня часть Мусульманского мира, а Россия одна из крупнейших мусульманских стран. В России более 27 миллионов мусульман. И именно в культуре мусульманских стран присутствует определенная строгость в одежде. А кроме того в составе Зенита хватает футболистов мусульман. И ФИФА тут не причем. Съезди в Пакистан, Саудовскую Аравию, Иран и попробуй не соответствовать их традициям в одежде. Тебе задницу пополам разорвут. А если ты уважаешь их традиции, то и они будут уважать тебя.
      Кстати, именно Дагестанские мусульмане дали первый настоящий бой Чеченским террористам в ходе второй Чеченской компании. Дагестанцы вышли наперерез Чеченцам и сказали им - здесь наша земля и Вам здесь хозяйничать не дадим! И приняли бой! Так вот этот принцип - Мы на своей земле хозяева, а другим свои принципы не навязываем является единственно нормальным.

      0
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      Рейтинг: +366

      Чехов на Садовой > Semenycch 1 час назад

      чечня это часть какого государство? В России религия отделена по конституции. Пакистаны и прочие аравии - имеют официальную государственную религию и соответственные нормы поведения. Странная у Вас логика. С такими мыслями - делать циркумцизио, собирать чемодан и в Тегеран - строгие одежды носить, не пить и не курить.

      2
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      Рейтинг: +938

      РМЗ > Semenycch 1 час назад

      Так мусульманам нельзя играть в азартные игры . Нельзя бить по лицу . А вы что делаете . Прикрываетесь исламом как половой тряпкой когда вам выгодно , это скатерть .

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