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  • Оздоев: «Понял, чего хотят болельщики «Ахмата» и в чем проблема. Передал нашим»

Оздоев: «Понял, чего хотят болельщики «Ахмата» и в чем проблема. Передал нашим»

5 марта 2020, 13:18
9

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, как пытался остановить болельщиков «Ахмата» во время матча Кубка России.

  • В начале второго тайма фанаты грозненской команды направились к сектору петербуржцев, когда те оголили торсы. Игра была приостановлена.
  • Оздоев – уроженец Грозного.

— Когда игра была остановлена из-за, того что вираж «Ахмата» побежал к гостевому сектору, вы тоже рванули в гущу событий. Что там происходило и что там делали вы?

— Зная местную культуру и язык, я поговорил с представителями службы безопасности, понял, чего хотят местные болельщики и в чем проблема. Передал информацию нашим болельщикам. Они тоже поняли, в чем дело. И дальше никаких проблем не возникло — игра спокойно продолжилась.

— Поделитесь впечатлениями от кубковой встречи с «Ахматом» в целом?

— Очень хорошая игра получилась. Зрителям, думаю, понравилось. 120 минут, много борьбы. Мы могли забивать больше, но так получилось, что два раза поразили ворота соперника.

Болельщики «Ахмата» прорвались на сектор фанатов «Зенита», так как те разделись до пояса. Судья останавливал встречу

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (9)
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3a zenit
1583407432
пару матчей без зрителей надо влупить Тереку.Вот представьте приезжают они в СПб,заходят в метро чтоб к стадиону попасть,а тут им в морду бьют-почему книжки не читаете в метро?Неуважение к традиции и к горожанам,осквернение чувств читающих!(смешно,да?)Крч,живём в 21 веке,космос,айфоны все дела и тут бац средневековье,все религии устарели и их надо подстраивать под новые реалии.Жизнь людей сильно поменялась за 200 лет.
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Добрый Бобер
1583408115
Ну что дальше? Скоро перед входом на стадион в Чечне будут проверять обрезан ли х.й, а девушек сразу в Турцию в рабство продавать?
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Football06
1583423212
Это так называемое правило этикета )) приходить в гости и раздеваться такое себе , пишут про правил Фифа и ТД. Где написано пацаны раздевайтесь и болейте? Вы что несёте? Пришёл в гости поболеть , болей но не раздеваясь уважай других )) раздеваться в Республике где Такое не используется себе дороже)) почему болельщики больших команд не делают такие вещи? Почему другие не могут прийти в Питер и делать там что хотят? Потому что надо уважать людей из этого города впервую Очередь ..а так я могу кратко ответить .. сегодня я пойду на стадион за свою команду болеть жену дочь маму возьму нафиг? Посмотреть голых мужиков? Вы чё несёте? Пусть у себя дома раздеваются танцуют и ТД.а в гостях веди себя как гость ! !
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