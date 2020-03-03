Кепа, Гилмор и Жиру – в старте «Челси» на матч с «Ливерпулем», у мерсисайдцев с первых минут выйдут Лаллана, Минамино и Ориги

Адриан с защитой намудрил при вводе мяча в игру, по центру штрафной сделали "подарок" для Виллиана... расслабился Ливер, надо же было так лопухнуться!
Стали известны стартовые составы «Челси» и «Ливерпуля» на очный матч 1/8 финала Кубка Англии.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо, Гилмор, Ковачич, Баркли, Виллиан, Жиру, Педро.
«Ливерпуль»: Адриан, Уильямс, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Фабиньо, Лаллана, Джонс, Минамино, Мане, Ориги.
- Начало встречи – в 22:45 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль».