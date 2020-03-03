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    Кепа, Гилмор и Жиру – в старте «Челси» на матч с «Ливерпулем», у мерсисайдцев с первых минут выйдут Лаллана, Минамино и Ориги

    Стали известны стартовые составы «Челси» и «Ливерпуля» на очный матч 1/8 финала Кубка Англии.

    «Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо, Гилмор, Ковачич, Баркли, Виллиан, Жиру, Педро.

    «Ливерпуль»: Адриан, Уильямс, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Фабиньо, Лаллана, Джонс, Минамино, Мане, Ориги.

    Источник: Официальный твиттер «Челси»

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    03.03.2020 22:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3760

      JTherry 35 минут назад

      Адриан с защитой намудрил при вводе мяча в игру, по центру штрафной сделали "подарок" для Виллиана... расслабился Ливер, надо же было так лопухнуться!

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