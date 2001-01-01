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    Торрейра получил травму в матче с «Портсмутом»

    Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра получил повреждение в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Портсмутом» (2:0).

    В первом тайме уругвайский футболист после подката защитника «Портсмута» Джеймса Болтона не смог продолжить игру. Арбитр Майк Дин не усмотрел в эпизоде нарушения правил. После столкновения Торрейру унесли с поля на носилках.

    Дани Себальос заменил уругвайского футболиста.

    Часть болельщиков «Арсенала» хозяев скандировала «ты уедешь домой на скорой».

    • Торейра перешел в лондонский «Арсенал» в июле 2018 года.
    • В текущем сезоне чемпионата Англии полузащитник провел за «Арсенал» 24 матча и забил один мяч.

    Источник: Бомбардир.ру

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