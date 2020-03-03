Торрейра получил травму в матче с «Портсмутом»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра получил повреждение в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Портсмутом» (2:0).
В первом тайме уругвайский футболист после подката защитника «Портсмута» Джеймса Болтона не смог продолжить игру. Арбитр Майк Дин не усмотрел в эпизоде нарушения правил. После столкновения Торрейру унесли с поля на носилках.
Дани Себальос заменил уругвайского футболиста.
Часть болельщиков «Арсенала» хозяев скандировала: «Ты уедешь домой на скорой».
- Торейра перешел в лондонский «Арсенал» в июле 2018 года.
- В текущем сезоне чемпионата Англии полузащитник провел за «Арсенал» 24 матча и забил один мяч.
Источник: Бомбардир.ру