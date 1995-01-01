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    Месси не забил в семи выездных играх подряд. Такого не было 13 лет

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси не сумел отличиться в матче 26-го тура Примеры против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

    Таким образом, безголевая серия аргентинца в гостях достигла семи игр во всех турнирах.

    32-летний нападающий в последний раз забивал в выездном поединке 1 декабря в ворота «Атлетико».

    Как сообщает Gracemote Live, Месси не забил не менее чем в семи гостевых встречах подряд впервые за 13 лет.

    С сентября 2006-го по март 2007-го года подобная серия форварда остановилась на отметке в восемь матчей.

    Источник: Gracenote Live

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