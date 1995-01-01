Месси не забил в семи выездных играх подряд. Такого не было 13 лет

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не сумел отличиться в матче 26-го тура Примеры против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».
Таким образом, безголевая серия аргентинца в гостях достигла семи игр во всех турнирах.
32-летний нападающий в последний раз забивал в выездном поединке 1 декабря в ворота «Атлетико».
Как сообщает Gracemote Live, Месси не забил не менее чем в семи гостевых встречах подряд впервые за 13 лет.
С сентября 2006-го по март 2007-го года подобная серия форварда остановилась на отметке в восемь матчей.