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  • Месси не забил в семи выездных играх подряд. Такого не было 13 лет

Месси не забил в семи выездных играх подряд. Такого не было 13 лет

2 марта 2020, 06:39
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси не сумел отличиться в матче 26-го тура Примеры против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

Таким образом, безголевая серия аргентинца в гостях достигла семи игр во всех турнирах.

32-летний нападающий в последний раз забивал в выездном поединке 1 декабря в ворота «Атлетико».

Как сообщает Gracenote Live, Месси не забил не менее чем в семи гостевых встречах подряд впервые за 13 лет.

С сентября 2006-го по март 2007-го года подобная серия форварда остановилась на отметке в восемь матчей.

Источник: Gracenote Live
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (1)
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TOL47
1583174799
сдулся Месси! и тренера нет в команде.
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