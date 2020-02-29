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Бундеслига. Дубль Коутиньо помог «Баварии» разгромить «Хоффенхайм», «Боруссия» Д победила «Фрайбург»

29 февраля 2020, 19:47
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Завершились четыре матча 24-го тура Бундеслиги.

Дортмундская «Боруссия» благодаря голу Джейдона Санчо обыграла «Фрайбург» – 1:0.

«Бавария» со счетом 6:0 разгромила «Хоффенхайм». Дубль оформил Филиппе Коутиньо. Игра была прервана из-за беспорядков болельщиков на трибунах.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур

Аугсбург – Боруссия М – 2:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Бенсебаини, 49; 0:2 – Штиндль, 53; 1:2 – Левен, 57; 1:3 – Штиндль, 79; 2:3 – Финнбогасон, 83.

Боруссия Д – Фрайбург – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Санчо, 15.

Майнц – Падерборн – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Куайсон, 29; 2:0 – Онисво, 37.

Хоффенхайм – Бавария – 0:6 (0:4)

Голы: 0:1 – Гнабри, 2; 0:2 – Киммих, 7; 0:3 – Зиркзее, 15; 0:4 – Коутиньо, 33; 0:5 – Коутиньо, 47; 0:6 – Горецка, 62.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Фрайбург Аугсбург Боруссия М Майнц Падерборн Хоффенхайм Бавария Коутиньо Филиппе
Комментарии (1)
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zatonn
1582995947
А почему никто не пишет о скандальном происшествии в матче Хоффенхайм-Бавария, когда матч был прерван на полчаса, а после этого игроки обеих команд в знак протеста против выходки баварских ультрас просто перебрасывали мяч друг другу? Это беспрецедентное событие для Бундеслиги!
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