Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    The Telegraph: сезон АПЛ могут прервать из-за коронавируса. Чемпионство «Ливерпуля» под угрозой

    Быстрое распространение коронавируса повысило вероятность отмены всех спортивных соревнований правительством Великобритании, пишет The Telegraph.

    Спортивные мероприятия могут отменить на два месяца или более. Если сезон АПЛ будет прерван из-за коронавируса, нет никакой гарантии, что «Ливерпуль» станет чемпионом, поскольку некоторые матчи никогда не будут сыграны.

    В случае, если сезон прервут, в лиге проведут совещания, по итогам которых станет известно, будут ли сохранены результаты матчей, или сезон будет аннулирован.

    • Число зараженных коронавирусом в Великобритании достигло 19 человек, по информации минздрава страны на 28 февраля.
    • После 22 туров «Ливерпуль» опережает «Ман Сити», занимающий второе место, на 22 очка.

    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:16
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1204

      alarm 1 час назад

      это же лайфхак для спартачей! запустить свиной грипп и остановить чемпионат, зафиксировав нынешние позиции команд, при которых хрюканы не в зоне вылета, и, тем самым, спастись от фнл))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +694

      Rus9I 1 час назад

      Какой бред.....

      Это агитация короной, уже доходит до смешного. Может вообще из дома перестанем выходить?!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1369

      Boeung777 > Rus9I 1 час назад

      Скорее уже это доходит до маразма.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12892

      slavutiq70 1 час назад

      Бред,,,,не чего не будет анулировано,,,,продолжат спокойно да и всё,,,,

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74848
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru