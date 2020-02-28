The Telegraph: сезон АПЛ могут прервать из-за коронавируса. Чемпионство «Ливерпуля» под угрозой

Быстрое распространение коронавируса повысило вероятность отмены всех спортивных соревнований правительством Великобритании, пишет The Telegraph.
Спортивные мероприятия могут отменить на два месяца или более. Если сезон АПЛ будет прерван из-за коронавируса, нет никакой гарантии, что «Ливерпуль» станет чемпионом, поскольку некоторые матчи никогда не будут сыграны.
В случае, если сезон прервут, в лиге проведут совещания, по итогам которых станет известно, будут ли сохранены результаты матчей, или сезон будет аннулирован.
- Число зараженных коронавирусом в Великобритании достигло 19 человек, по информации минздрава страны на 28 февраля.
- После 22 туров «Ливерпуль» опережает «Ман Сити», занимающий второе место, на 22 очка.
Источник: The Telegraph