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  • The Telegraph: сезон АПЛ могут прервать из-за коронавируса. Чемпионство «Ливерпуля» под угрозой

The Telegraph: сезон АПЛ могут прервать из-за коронавируса. Чемпионство «Ливерпуля» под угрозой

28 февраля 2020, 18:16
5

Быстрое распространение коронавируса повысило вероятность отмены всех спортивных соревнований правительством Великобритании, пишет The Telegraph.

Спортивные мероприятия могут отменить на два месяца или более. Если сезон АПЛ будет прерван из-за коронавируса, нет никакой гарантии, что «Ливерпуль» станет чемпионом, поскольку некоторые матчи никогда не будут сыграны.

В случае, если сезон прервут, в лиге проведут совещания, по итогам которых станет известно, будут ли сохранены результаты матчей, или сезон будет аннулирован.

  • Число зараженных коронавирусом в Великобритании достигло 19 человек, по информации минздрава страны на 28 февраля.
  • После 22 туров «Ливерпуль» опережает «Ман Сити», занимающий второе место, на 22 очка.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Ливерпуль
Комментарии (5)
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slavа0508
1582903237
Бред,,,,не чего не будет анулировано,,,,продолжат спокойно да и всё,,,,
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Rus9I
1582903399
Какой бред..... Это агитация короной, уже доходит до смешного. Может вообще из дома перестанем выходить?!
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MU-fanatic
1582911330
)))))
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Юрэс
1582919232
США ---- ТВАРИ КОНЧЕНЫЕ
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