Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Де Брюйне: «Возможно, в «Челси» я не играл часто, потому что стоил 8, а не 50 миллионов»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне вспомнил о периоде выступлений за «Челси».

    – Несмотря на то, что я редко играл, это была хорошая школа. Ежедневная работа с футболистами топ-класса однозначно помогла мне.

    – Возможно, тогда я не играл слишком часто, потому что стоил только 8 миллионов евро, а не 50. Для меня 8 миллионов – большие деньги, но в мире футбола и особенно в Англии это мелочь.

    – Как вы себя чувствовали в то время? Вряд ли вам было слишком весело.

    – Были моменты, когда я был раздражен, в основном потому, что со мной почти не разговаривали об этом. Честно, я не понимал, почему меня никогда не использовали. Это было жестоко. В конце концов, несмотря на то, что я не играл шесть месяцев, это был период, когда я учился. Возможно, без этого опыта я бы не оказался там, где нахожусь сейчас, – сказал де Брюйне.

    • На счету Де Брюйне гол и ассист в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).
    • Бельгиец играл за «Челси» в 2012-2014 годах.

    Источник: Socrates

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74811
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru