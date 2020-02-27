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  • Де Брюйне: «Возможно, в «Челси» я не играл часто, потому что стоил 8, а не 50 миллионов»

Де Брюйне: «Возможно, в «Челси» я не играл часто, потому что стоил 8, а не 50 миллионов»

27 февраля 2020, 14:44

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне вспомнил о периоде выступлений за «Челси».

– Несмотря на то, что я редко играл, это была хорошая школа. Ежедневная работа с футболистами топ-класса однозначно помогла мне.

– Возможно, тогда я не играл слишком часто, потому что стоил только 8 миллионов евро, а не 50. Для меня 8 миллионов – большие деньги, но в мире футбола и особенно в Англии это мелочь.

– Как вы себя чувствовали в то время? Вряд ли вам было слишком весело.

– Были моменты, когда я был раздражен, в основном потому, что со мной почти не разговаривали об этом. Честно, я не понимал, почему меня никогда не использовали. Это было жестоко. В конце концов, несмотря на то, что я не играл шесть месяцев, это был период, когда я учился. Возможно, без этого опыта я бы не оказался там, где нахожусь сейчас, – сказал де Брюйне.

  • На счету Де Брюйне гол и ассист в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).
  • Бельгиец играл за «Челси» в 2012-2014 годах.

Источник: Socrates
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Сити Де Брюйне Кевин
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