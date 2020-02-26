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  • «Вашу поддержку на домашнем ЧМ сборная не забудет». Сборная России высказалась о завершении карьеры Шараповой

«Вашу поддержку на домашнем ЧМ сборная не забудет». Сборная России высказалась о завершении карьеры Шараповой

26 февраля 2020, 18:25
3

В сборной России прокомментировали завершение карьеры российской теннисистки Марии Шараповой.

«Спасибо за яркую карьеру, Мария Шарапова. Вашу поддержку на домашнем ЧМ сборная не забудет», – сообщается в твиттере национальной команды.

  • 32-летняя теннисистка рассказала о завершении карьеры в эссе для Vanity Fair.
  • Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира.
  • В разные года спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема».
  • В 2012-м она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (3)
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Romio-xxx
1582731358
Молодец Машка!!!Ярко стонала!!!
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BlackMurder
1582740932
Я щас ещё раз послушаю ее стоны
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амани
1613588756
великая теннисистка и прекрасная девушка.....что еще скажешь..
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