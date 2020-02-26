«Вашу поддержку на домашнем ЧМ сборная не забудет». Сборная России высказалась о завершении карьеры Шараповой

В сборной России прокомментировали завершение карьеры российской теннисистки Марии Шараповой.
«Спасибо за яркую карьеру, Мария Шарапова. Вашу поддержку на домашнем ЧМ сборная не забудет», – сообщается в твиттере национальной команды.
- 32-летняя теннисистка рассказала о завершении карьеры в эссе для Vanity Fair.
- Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира.
- В разные года спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема».
- В 2012-м она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне.
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Источник: твиттер сборной России