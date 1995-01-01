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    «Вашу поддержку на домашнем ЧМ сборная не забудет». Сборная России высказалась о завершении карьеры Шараповой

    В сборной России прокомментировали завершение карьеры российской теннисистки Марии Шараповой.

    «Спасибо за яркую карьеру, Мария Шарапова. Вашу поддержку на домашнем ЧМ сборная не забудет», – сообщается в твиттере национальной команды.

    • 32-летняя теннисистка рассказала о завершении карьеры в эссе для Vanity Fair.
    • Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира.
    • В разные года спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема».
    • В 2012-м она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне.

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1310

      Литейный4 1 час назад

      Мы будем скучать по машиным сексуальным стонам. Гыгыгы

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +339

      elessar arnor > Литейный4 42 минуты назад

      после первого же сета..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1755

      Борат 1 час назад

      Маша умница ! Это не мужланы негрилы уильямс! Гыгы

      3
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    • ...
      Рейтинг: +949

      Romio-xxx 2 часа назад

      Молодец Машка!!!Ярко стонала!!!

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