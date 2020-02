Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал героем рубрики Skill of the day от пресс-службы УЕФА.

Во время матча против «Наполи» капитан каталонцев пошел в дриблинг, после чего убрал мяч под себя.

This Messi turn = Skill of the Day⁣#UCLSOTD | @Mastercard pic.twitter.com/3zt3cQrAam